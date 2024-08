Feira Nacional da Uva e do Vinho de Brasília começa nesta sexta em Planaltina Governo do Distrito Federal investe cerca de R$ 2,3 milhões no evento; expectativa é receber 40 mil pessoas Brasília|Do R7, em Brasília 02/08/2024 - 12h28 (Atualizado em 02/08/2024 - 12h37 ) ‌



Feira espera receber 40 mil pessoas Paulo H. Carvalho/Agência Brasília. -

A 4ª edição da Feira Nacional da Uva e do Vinho de Brasília começa nesta sexta-feira (2), em Planaltina. Com atrações gastronômicas e artísticas, o evento segue até domingo (4) e volta a ocorrer entre os dias 7 e 11, sempre com abertura dos portões às 10h. A exposição será no Parque de Exposições da região administrativa e para participar basta doar 1 kg de alimento não perecível.

Realizada com apoio da Secretaria de Turismo do Distrito Federal, a feira recebeu investimento no valor de R$ 2,3 milhões. A expectativa é receber 40 mil pessoas, além de 300 produtores rurais e expositores. Estima-se que serão gerados 400 empregos diretos. Estão programados shows da dupla Humberto & Ronaldo, Gino & Geno, Os Barões da Pisadinha e Zé Mulato & Cassiano e dos cantores Mari Fernandez e Zezé Di Camargo, entre outras atrações.

‌No salão do Empório da Uva e do Vinho, o visitante poderá degustar de tipos variados de vinhos e provar quitutes feitos com uva, entre outras opções gastronômicas. Também será possível adquirir artesanatos locais e produtos agrícolas no Salão do Produtor e no Salão do Artesanato e das Flores. Para a criançada, foram montados uma fazendinha, uma brinquedoteca e um parque de diversões.

Confira programação

Sexta-feira (2)

10h – Abertura dos portões

18h – Abertura oficial da 4° Feira Nacional da Uva e do Vinho de Brasília

20h – Humberto & Ronaldo

Sábado (3)

10h – Abertura dos portões

10h às 22h – Exposição de produtos

20h – Gino & Geno

Domingo (4)

10h – Abertura dos portões

10h às 22h – Exposição de produtos

20h – Os Barões da Pisadinha

Quarta-feira (7)

10h – Abertura dos portões

10h às 22h – Exposição de produtos

20h – Zé Mulato & Cassiano

Quinta-feira (8)

10h – Abertura dos portões

10h às 22h – Exposição de produtos

20h – Jiraya Uai

Sexta-feira (9)

10h – Abertura dos portões

10h às 22h – Exposição de produtos

20h – Mari Fernandez

Sábado (10)

10h – Abertura dos portões

10h às 22h – Exposição de produtos

20h – Evoney Fernandes

Domingo (11)

10h – Abertura dos portões

10h às 22h – Exposição de produtos

20h – Zezé Di Camargo

Serviço

4° edição da Feira Nacional da Uva e do Vinho de Brasília

Local: Parque de Exposições de Planaltina

Data: 2/8 a 4/8 e 7/8 a 11/8

Horário: a partir das 10h

Entrada: 1 kg de alimento