Feirão Serasa Limpa Nome negocia dívidas neste mês com até 99% de descontos

Feirão acontece até 29 de novembro Marcello Casal jr/Agência Brasil -

O Feirão Serasa Limpa Nome negocia até 29 de novembro dívidas com descontos que podem chegar a 99%. As negociações podem ser feitas pelo aplicativo, pelo site da Serasa ou a partir desta segunda-feira (4) em mais de 7.000 agências dos Correios (consulte endereços). A 32ª edição do Feirão reúne cerca de mil empresas, com 550 milhões de ofertas.

Pela primeira vez, os consumidores poderão reunir boletos ou códigos Pix para negociar várias dívidas de uma vez. Contas de água, energia e gás também podem ser negociadas.

De acordo com a gerente da plataforma Serasa Limpa Nome, Aline Maciel, “a nova funcionalidade dá controle ao consumidor, ajuda a organizar suas finanças e combate a inadimplência desde a origem”, explica.

“Com as contas dispersas, é difícil acompanhar todas as datas de pagamento e ter todos os valores em mente o tempo todo. Ao consolidar as dívidas num só documento, reduzimos o risco de o consumidor se perder, ter de pagar juros e multas por atraso e ainda ficar com o nome negativado”, observa.

Nos atendimentos feito pelos Correios, será cobrado R$ 4,2 por dívida negociada e R$ 3 por consulta a acordos e reimpressão de 2ª via de boletos. Nas agências, é obrigatório apresentar o documento de identificação oficial com o número do CPF.

No entanto, também é possível negociar pelo site e pelo aplicativo do Serasa.

Veja o passo a passo:

1º Passo – Baixe o app da Serasa:

Faça o download do aplicativo da Serasa no celular (disponível para Android e iOS), digite o seu CPF e preencha um breve cadastro. Ao acessar a plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela, como a existência de possíveis dívidas e a pontuação do Serasa Score.

2º Passo – Escolha a oferta:

Após selecionar a opção “Ver detalhes”, é possível verificar as condições oferecidas para pagamento com o desconto do Serasa Limpa Nome já aplicado. Basta clicar em uma das dívidas disponíveis e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito. Para fazer um acordo, clique no campo “Negociar” em cada uma delas.

3º Passo – Revise e finalize o acordo:

Escolha a opção que desejar e a forma de pagamento de sua preferência. Caso seja boleto, você pode copiar o código, baixar ou solicitar o envio via WhatsApp. Se optar pela opção do Pix, selecione o dia para vencimento e a quantidade de parcelas desejada. Depois, confirme as informações, revisando todas as condições apresentadas, e clique em “Fechar acordo”.

4º Passo – Faça o pagamento do débito:

Ao fechar seu acordo, você deve realizar o pagamento de acordo com as condições definidas na etapa anterior. Para pagar com o Pix, clique em “Copiar chave Pix” e cole no aplicativo da instituição bancária para prosseguir.