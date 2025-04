Feriadão da Páscoa deve ter chuva em boa parte do país Apesar da previsão de chuvas em várias regiões, as temperaturas continuam elevadas em boa parte do país Brasília|Do R7, em Brasília 18/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/04/2025 - 02h00 ) twitter

Feriadão da Páscoa terá tempo estável Paulo Pinto/Agência Brasil - Arquivo

O feriado prolongado da Páscoa, que se estende até a próxima segunda-feira (21), promete ser marcado por tempo instável em várias regiões do Brasil. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), há previsão de chuvas em praticamente todo o território nacional durante os próximos dias, com exceção de áreas pontuais onde o tempo deve se manter mais firme.

Na região Sudeste, as precipitações devem se concentrar principalmente no centro-sul de Minas Gerais e no estado do Espírito Santo. Já no Centro-Oeste, a chuva deve cair com mais intensidade sobre áreas de Mato Grosso e Goiás, especialmente durante as tardes e noites, com possibilidade de trovoadas.

Na Região Sul, o tempo tende a permanecer mais estável, com períodos de sol predominando na maior parte dos estados. Ainda assim, o Inmet alerta para possibilidade de acumulados de chuva no centro-norte do Paraná, especialmente no domingo e na segunda-feira.

O cenário muda bastante no Norte do país, onde os maiores volumes de precipitação estão previstos para o norte e sul do Amazonas, além de áreas do Pará, Acre e Amapá. Nessas localidades, são esperadas pancadas fortes, com risco de raios e rajadas de vento.

No Nordeste, as instabilidades devem persistir principalmente no oeste do Maranhão e ao longo do litoral da Bahia e de Sergipe, com possibilidade de chuvas moderadas a fortes em pontos isolados. O restante da região deve ter tempo variando entre sol e pancadas rápidas de chuva, típicas do fim de verão.

Temperaturas elevadas

Apesar da previsão de chuvas em várias regiões, as temperaturas continuam elevadas em boa parte do país. As máximas devem ultrapassar os 30°C no interior do Nordeste e em amplas áreas das regiões Norte, Centro-Oeste, e também no oeste e norte do Sudeste.

Por outro lado, os termômetros devem marcar temperaturas um pouco mais amenas no Sul e no leste do Sudeste, com máximas ficando abaixo dos 28°C, especialmente em cidades próximas ao litoral.

Orientações

Com a previsão de chuvas intensas em algumas regiões, o Inmet recomenda que a população fique atenta aos alertas meteorológicos, evite áreas alagadas e busque abrigo seguro durante tempestades com descargas elétricas. O acompanhamento em tempo real das condições climáticas pode ser feito pelo site ou aplicativo do Inmet.

