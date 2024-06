Filipe Ret, Nando Reis, Roupa Nova e Japão Gastronômico animam o fim de semana do DF Programação do R7 também reúne exposições, festas juninas e opções para o público de todas as idades; confira

Alto contraste

A+

A-

Veja o que fazer em Brasília (Arte/ R7)

As festividades juninas continuam a todo vapor no Distrito Federal neste fim de semana. A programação cultural do R7 também reúne opções para quem quer se divertir como shows, gastronomia japonesa, atividade infantil e exposições. Os eventos começam nesta sexta-feira (21).





Artistas se apresentam neste fim de semana (Reprodução/Instagram @filiperet e @roupanova)

Nando Reis e Ana e Vitória

O Centro de Convenções Ulysses Guimarães recebe o cantor Nando Reis e a dupla Ana Vitória neste domingo (23). Os artistas cantarão por ao menos 90 minutos e prometem emoções compartilhadas com o público com os sucessos musicais. A classificação é de 16 anos.

Onde: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Publicidade

Quando: domingo (23)

Horário: 21h

Publicidade

Valor: a partir de R$ 100

Fundo de Quintal, Roupa Nova e Paulo Ricardo

Com uma mistura de samba, MPB e Rock Nacional, os grupos Fundo de Quintal, Roupa Nova e o cantor Paulo Ricardo subirão ao palco nesta sexta-feira (21). As atrações animam os brasilienses no Funn Festival. Este é o penúltimo fim de semana do evento na capital federal.

Publicidade

Onde: Praça das Fontes - Parque da Cidade

Quando: sexta-feira (21)

Horário: 18h

Valor: A partir de 90

Filipe RET, Caio Luccas, e MC Maneirinho

Para quem é fã de Hip-Hop, a noite de sábado (22) do Fun Festival fica por conta dos cantores Filipe Ret, Caio Luccas e MC Maneirinho. Eles prometem levantar a galera com repertório variado.

Onde: Praça das Fontes - Parque da Cidade

Quando: sábado (22)

Horário: 18h

Valor: R$ 110

Embaixada japonesa celebra 116 anos da vinda dos primeiros imigrantes nipônicos ao Brasil (Alex Silva/Agência Estado)





Japão Gastronômico

Em comemoração ao Dia da Imigração Japonesa no Brasil, celebrado em 18 de junho, 11 restaurantes japoneses locais vão oferecer pratos típicos com preços promocionais. O menu inclui pratos clássicos como sushis, lamens, refeições completas entre outros. O evento ocorre até domingo (23). Os locais e o menu completo podem ser conferidos no site da embaixada.

Onde: Goemon, Katsu Lamen House e outros restaurantes

Quando: até domingo (23)

Valor: a partir de R$ 40









Exposição do Sesi Lab tem entrada gratuita até domingo (Divulgação/Sesi Lab)





BiOCAnomia

O Sesi Lab está com a exposição autoral BiOCAnomia que leva reflexões sobre uma nova forma de abordar o desenvolvimento econômico e social na floresta Amazônica. A mostra terá seis espaços com cenários imersivos, jogos e obras de arte. A entrada é gratuita até domingo (23).

Onde: Setor Cultural Sul - Brasília, DF

Quando: até 3 de novembro

Horário: terça a sexta-feira, das 9h às 18h; sábados, domingos e feriados das 10h às 19h

Valor: gratuito até 23 de junho; após a data, ingressos custarão R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

“Revoluções-Guiné Bissau, Angola e Portugal (1969-1974)”

O fotojornalista italiano Uliano Lucas apresenta a exposição “Revoluções-Guiné Bissau, Angola e Portugal (1969-1974)” no Museu Nacional de Brasília. A mostra reúne 56 fotos do processo de independência de Angola e de Guiné-Bissau, e as celebrações pelo fim da ditadura em Portugal, em abril de 1974. Essa é a primeira vez da mostra no Brasil em comemoração do 50º aniversário da Revolução dos Cravos em Portugal, movimento político e social que libertou o país após 48 anos de ditadura.

Onde: Museu de Brasília

Quando: até 7 de julho

Valor: gratuito

Brasília além dos Palácios

O Superior Tribunal de Justiça está com a exposição “Brasília além dos Palácios”, do artista visual Jeff Duprado. A mostra reúne técnicas de aquarela de papel e óleo sobre tela, retratando as paisagens cotidianas que compõem a identidade da capital federal. A exposição fica aberta até 3 de julho.

Onde: Edifício dos Plenários - STJ

Quando: segunda a sexta-feira

Horário: 9h às 19h

Valor: gratuito





Atração é para crianças de 2 a 11 anos (Divulgação/Pátio Brasil)

Emotion Park

O Pátio Brasil está oferecendo para a criançada uma experiência inesquecível até o dia 30 de junho. O espaço está com atividades divertidas. A atração também conta com um emoji gigante para selfies.

Onde: Pátio Brasil

Quando: até 30 de junho

Horário: segunda a sábado das 10h às 22h; domingos das 12h às 20h

Valor: a partir de R$ 35





Confira as festas juninas deste fim de semana do DF (Bento Viana/Agência Brasil)

Festa Junina da AABB

Onde: Setor de Clubes Esportivos Sul

Quando: sexta-feira (21)

Horário: 19h

Valor: R$ 30 para não associados e gratuito para associados





Arraiá do CASSAB 2024

Onde: Trecho 2 conjunto 69 lote 23 - Lago Sul

Quando: sexta-feira (21) e sábado (22)

Horário: 19h

Valor: R$ 5 para sócios e R$ 10 para não sócios





Festa Junina da APCEF 2024

Onde: Setor de Clubes Esportivos Norte Trecho 03

Quando: sexta-feira (21) e sábado (22)

Horário: 19h

Valor: R$ 20 adulto e R$ 10 infantil





Arraiá do CCBB

Onde: Centro Cultual Banco do Brasil

Quando: sábado (22) e domingo (23)

Horário: 17h

Valor: gratuito





"Divertidamente 2" estreiou no Brasil nessa quinta (Divulgação/Pixar)





Cine Drive-in

O Cine Drive-In está com três longas metragens em cartaz até a próxima quarta-feira (16). Os filmes em exibição são Divertidamente 2, Bad Boys e Clube dos Vândalos.

Onde: Área Especial do Autódromo

Quando: até 26 de junho

Horário: 18h10, 19h50 e 21h45

Valor: R$20 (meia) e R$ 40(inteira)

*Sob supervisão de Fausto Carneiro