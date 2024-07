Flávio Bolsonaro pede a eleitores apoio ao pai em ‘momento de perseguição’ Jair Bolsonaro cumpre viagens pelo PL para impulsionar candidaturas às prefeituras Brasília|Do R7, em Brasília 19/07/2024 - 10h17 (Atualizado em 19/07/2024 - 10h17 ) ‌



Flávio diz que pai está sendo perseguido Reprodução/redes sociais/Instagram/@flaviobolsonaro

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) usou as redes sociais nesta sexta-feira (19) para pedir que eleitores compareçam nas agendas do pai para dar “apoio nesse momento de perseguição que ele vem sofrendo”. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpre uma série de viagens com o objetivo de impulsionar candidaturas às prefeituras pelo PL e, nesta sexta, deve percorrer o bairro Campo Grande, da Zona Oeste do Rio de Janeiro, e os municípios de Itaguaí e Angra dos Reis.

No vídeo publicado por Flávio, ele lembra as falas do pai durante as campanhas e opina: “ele tem feito discursos assertivos, firmes e também emocionantes”. Por fim, chama os apoiadores a comparecerem nas agendas do ex-presidente.

Em Itaguaí, o ex-presidente estará na sede do partido. Já em Angra, participará de um evento para apoiar a pré-candidatura de Renato Araújo. No total, Bolsonaro percorre seis cidades do Rio de Janeiro. No sábado (20), o foco é Niterói.

Para 2024, o PL quer eleger até 1.500 prefeitos em todo o Brasil. A meta é mais de quatro vezes maior do que o partido conseguiu eleger nas últimas eleições, quando 345 prefeitos foram eleitos.

Investigações

As agendas ocorrem em meio às investigações mirando Bolsonaro e o entorno. Em março deste ano, Bolsonaro foi indiciado pelos crimes de associação criminosa e inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 em sistemas do Ministério da Saúde. A apuração revela que o objetivo do grupo seria “manter coeso o elemento identitário em relação a sua pauta ideológica — no caso, sustentar o discurso voltado aos ataques à vacinação contra a Covid-19″. As ações ocorrem dentro do inquérito policial que apura a atuação do que se convencionou chamar “milícias digitais”, em tramitação no STF (Supremo Tribunal Federal).

O ex-presidente disse que não fez os pedidos para forjar um certificado de vacinação, pois, como jamais tomou vacina contra a doença, não haveria motivo para a elaboração do certificado.

Bolsonaro também foi indiciado por vendas ilegais de joias presenteadas por autoridades internacionais. A defesa do ex-presidente alega perseguição política e ‘incompetência’ do STF