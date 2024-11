‘Foi grave, mas não afetou nenhuma parte delicada’, diz Lula sobre queda em banheiro Presidente classificou acidente doméstico como ‘bobagem minha’; episódio levou a cancelamento de viagem internacional Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 21/10/2024 - 17h53 (Atualizado em 21/10/2024 - 18h45 ) twitter

Lula chamou queda de 'bobagem minha' Ricardo Stuckert/Presidência da República - 21.10.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta segunda-feira (21) que a queda sofrida por ele no sábado (19) foi “grave”, mas não “afetou nenhuma parte mais delicada”. O petista caiu no banheiro do Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência, e precisou levar ao menos três pontos na cabeça (leia mais abaixo). O acidente doméstico fez com que o presidente cancelasse a ida à 16ª Cúpula dos Brics, em Kazan, na Rússia. Lula embarcaria no domingo (20).

“Estou bem, querido. Eu tive um acidente aqui, mas... Uma bobagem minha. Foi grave, mas não afetou nenhuma parte mais delicada. Eu estou cuidando, porque qualquer coisa na cabeça é muito forte. Então, eu estou aguardando, porque os médicos disseram que eu tenho que esperar pelo menos uns três, quatro dias para eles saberem qual foi o estrago que fez a batida”, afirmou o presidente em ligação com o candidato do PT à Prefeitura de Camaçari (BA), Luiz Caetano.

Mais cedo, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que Lula não perdeu a consciência em nenhum momento. “O presidente está muito ativo, superbem, mantendo contato diretamente com o ministro Mauro Vieira [Itamaraty], que está na reunião dos Brics, na Rússia [...] O presidente, em nenhum momento, perdeu qualquer nível de consciência, [ou teve] desorientação. Ele mesmo que, ao cair, procurou fazer contato com a equipe do Palácio do Alvorada de primeiros cuidados. É algo muito positivo em acidente como esse”, opinou.

Lula passou esta segunda (21) no Alvorada. Pela manhã, reuniu-se com Padilha e o assessor especial para assuntos internacionais, Celso Amorim. De tarde, os ministros Jorge Messias (Advocacia-Geral da União) e Alexandre Silveira (Minas e Energia) encontraram-se com o presidente.

“Tenho acompanhado desde que ocorreu o acidente [...] O presidente não se queixou de dor. Não tem qualquer tipo de dor, está super bem. A avaliação da equipe médica é de pleno quadro neurológico, sem alteração de nível de consciência. Amanhã tem novo exame”, completou Padilha.

Acidente no Palácio da Alvorada

No fim da tarde de sábado (19), Lula caiu no banheiro no Palácio da Alvorada e foi levado à unidade de um hospital particular em Brasília para tratar o ferimento na nuca. O presidente levou três pontos no local.

Segundo o boletim médico, o presidente está temporariamente impedido de realizar voos longos. O Palácio do Planalto cancelou, então, a viagem de Lula para a Rússia — o presidente participará do evento por videoconferência. A delegação brasileira é chefiada pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Agora, o presidente está de repouso por orientação médica e vai fazer novos exames nesta terça-feira (22).

Eleições

O segundo turno das eleições municipais ocorre no domingo (27). Inicialmente, a ideia era que Lula voltasse para São Paulo (SP) depois da ida à Rússia. Em solo paulista, estava prevista agenda do presidente com o candidato Guilherme Boulos (PSOL). Agora, os planos estão suspensos até uma nova determinação da equipe médica, segundo Alexandre Padilha.

“Não tem nada definido sobre isso ainda [ida para São Paulo]. O presidente está seguindo as orientações médicas. Não há nenhuma orientação médica de liberar para viagem. Tem um protocolo a ser seguido e é a equipe médica que vai liberar e autorizar viagens. A equipe médica autorizou o presidente a fazer atividades, ele fez reunião de manhã. A medida que for reavaliar, pode autorizar ou não outras viagens”, afirmou o ministro.