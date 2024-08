Fora da agenda, Lula se reúne com Pacheco em meio à volta do recesso parlamentar Congresso retomou as atividades nesta quinta-feira (1º) com a missão de buscar consenso para votar temas polêmicos Brasília|Hellen Leite, do R7, em Brasília 01/08/2024 - 20h30 (Atualizado em 01/08/2024 - 21h11 ) ‌



Lula, presidente da República, e Pacheco, presidente do Senado Jefferson Rudy/Agência Senado

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), se reúne nesta quinta-feira (1º) com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Palácio da Alvorada. O encontro ocorre no primeiro dia de atividades no Congresso após o recesso parlamentar e não estava na agenda oficial do petista. A pauta da reunião também não foi divulgada pelas assessorias dos presidentes, mas é provável que o encontro aborde os projetos prioritários para o governo no Senado e no Congresso para o segundo semestre do ano.

Entre os principais temas, estão o projeto que reonera a folha de pagamento e o projeto destinado a resolver a dívida dos estados com a União.

O governo também tem interesse na discussão sobre a reforma tributária no Congresso. Tanto o Senado quanto a Câmara analisam projetos de regulamentação do novo sistema tributário. Na Casa Alta, é debatida a implementação e a alíquota do IVA (Imposto sobre Valor Agregado). Enquanto na Casa Baixa trata do funcionamento do Comitê Gestor do novo imposto.

Essas discussões acontecerão em um clima eleitoral, com a tendência de uma presença reduzida no Congresso, uma vez que muitos parlamentares estão concorrendo a cargos no Executivo municipal. Aqueles que não estão diretamente envolvidos nas campanhas eleitorais retornarão às suas bases para apoiar aliados nas eleições.