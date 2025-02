Foragido da Justiça é preso com revólver e 872 comprimidos de ecstasy no Distrito Federal Suspeito foi preso no Riacho Fundo I, em uma chácara da Avenida Sucupira; homem já possui mandado de prisão por tráfico de drogas Brasília|Do R7, em Brasília 03/02/2025 - 08h58 (Atualizado em 03/02/2025 - 09h13 ) twitter

Homem foi preso após se envolver em briga PMDF/Divulgação - 01.02.

Um foragido da Justiça do Distrito Federal foi preso com um revólver e 872 comprimidos de ecstasy no Riacho Fundo I após se envolver em uma briga. A prisão aconteceu no sábado (1), depois da PMDF (Polícia Militar do DF) ser acionada para verificar uma briga na região, por volta das 19h, na Chácara 18 da Avenida Sucupira.

Segundo informações do Grupo Tático Operacional do 28º Batalhão, o suspeito de 25 anos foi encontrado com um revólver calibre 32, cinco munições, 872 comprimidos de ecstasy e dinheiro em espécie.

O homem foi levado para a 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) onde foi preso em flagrante. Na delegacia, a PM descobriu que o homem já tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Detido duas vezes em uma semana

Dupla foi presa após denúncia feita à PMDF PMDF/Divulgação - 02.

Já na noite de domingo (2), PMs prenderam dois suspeitos de roubo e porte ilegal de arma de fogo em Samambaia. Os dois foram presos durante patrulhamento dos agentes, que foram informados de um assalto ocorrido na QR 414. Um homem fazia caminhada na Primeira Avenida Norte quando viu os dois suspeitos sacando a arma de fogo e rendendo uma vítima. Ele acionou a polícia e forneceu os detalhes dos suspeitos.

A dupla foi localizada nas proximidades da região, com um revólver calibre .32, com numeração suprimida, além do celular da vítima, que foi recuperado. Um dos suspeitos, de 23 anos, já havia sido preso na semana passada por porte ilegal de arma de fogo e liberado após pagamento de fiança. O outro, um jovem de 19 anos, tinha antecedentes por tentativa de homicídio e tráfico de drogas.

A dupla foi levada para a 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte).