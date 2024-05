Foragido por estupro de vulnerável é preso com moto irregular no Distrito Federal Homem estava fugindo da polícia desde 14 de maio, ele foi preso em flagrante em Ceilândia

Moto do homem estava com R$ 8 mil em débitos (PMDF/Divulgação -)

A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu um homem que estava foragido da justiça desde 14 de maio acusado de estupro de vulnerável. O suspeito foi preso nesta quinta-feira (30), durante patrulhamento do Batalhão de Policiamento com Cães em Ceilândia. Segundo a PMDF, a equipe flagrou dois homens com uma porção de entorpecentes cada na região administrativa.

Durante a abordagem, os agentes identificaram o mandado de prisão em aberto de um dos suspeitos, que ainda pilotava uma moto com R$ 8 mil em débitos entre licenciamento, notificações e impostos; e estava com a CNH vencida. Os dois suspeitos foram levados para a 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro).

Também na região administrativa, um outro homem foi preso, desta vez na QNN 03, com mandado de prisão em aberto no estado de Minas Gerais por roubo. O suspeito foi levado para a Delegacia e depois será transferido para o sistema prisional para cumprir pena.

Menor envolvido com tráfico

Ainda em operação da polícia neste feriado, a PMDF deteve um menor por infracional análogo ao tráfico de drogas. O rapaz estava acompanhado por mais dois homens. O caso aconteceu na QNP 32.

Com os autores, foram encontrados porções de maconha, além de outras nove porções que eles tentaram esconder na vegetação quando avistaram a polícia.

Ao questionar os abordados sobre a propriedade das drogas encontradas, o menor assumiu a posse dos entorpecentes e afirmou que estava realizando o tráfico na região. Ele foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente II, enquanto os outros dois envolvidos foram levados para a 15ª Delegacia de Polícia.