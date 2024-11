Força Nacional ajudará na segurança de fronteiras e territórios indígenas no MS Homens vão permanecer na região por 90 dias; efetivo vai ser discutido; batalhão é composto por policiais, peritos e bombeiros Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 21/10/2024 - 08h46 (Atualizado em 21/10/2024 - 10h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Força Nacional vai atuar por 90 dias na região Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo

O Ministério da Justiça autorizou o envio da Força Nacional para auxiliar na segurança de fronteiras e territórios indígenas do Mato Grosso do Sul por 90 dias. A atuação na região foi confirmada em uma portaria publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (21). A operação terá o apoio logístico da Polícia Federal, que deverá dispor da infraestrutura necessária à Força Nacional de Segurança Pública.

Ainda segundo o texto, o contingente que deve ser disponibilizado será definido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. Os dois departamentos são ligados ao ministério.

Além disso, a Força Nacional deve atuar em articulação com os órgãos de segurança pública do Estado de Mato Grosso do Sul e com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas.

O que é a Força Nacional?

Criada em 2004, o batalhão é composto por policiais civis e militares, além de bombeiros e profissionais de perícia. Conforme o próprio Ministério da Justiça informa em seu site, não se trata de uma tropa federal, uma vez que sua atuação nos estados é dirigida pelos gestores públicos locais.