Fórum Nacional de Secretarias de Comunicação debate estratégias de alcance ao público

Ministro interino das Comunicações abriu os trabalhos do fórum (Edis Henrique Peres/R7 - 4.6.2024)

O 5º Fórum Nacional das Secretarias Estaduais de Comunicação debate nesta terça (4) e quarta-feira (5) estratégias para alcançar o público e informar a população sobre políticas públicas desenvolvidas pelos governos. A abertura do evento contou com a participação do ministro interino de Comunicações, Laércio Portela. Em discurso de abertura, Portela destacou que o desafio que une a todos é o de comunicar.

“Ainda mais em um país continental. Precisamos construir uma comunicação juntos. Construir fóruns e espaços de discussão para fortalecer a posição do estado com a população. E isso em uma relação mais direta, regionalizando nossas campanhas e medidas, para alcançar o público variado que temos no país”, disse.

O Fórum foi organizado pelo Conselho Nacional de Secretárias Estaduais de Comunicação, presidido pelo secretário de Comunicação da Bahia, André Curvello. À RECORD, Curvello afirmou que o fórum pretende contribuir para uma comunicação pública mais atrativa no Brasil.

“Aqui, a gente discute temas importantes, como fake news, inteligência artificial e a regulação dos jornalistas. No fim, buscamos, junto com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, uma aproximação do governo federal com os entes federados”, declarou.

O presidente do conselho ressaltou que a união dos entes vai permitir dinamizar a informação e levá-la de forma mais transparente para os cidadãos.

“A comunicação é uma ferramenta, um instrumento para prestar serviço. E por isso, pensamos em campanhas que ajudem a qualificar, melhorar a vida das pessoas”, disse.

Uma das campanhas que será debatida no fórum é uma medida nacional pelo trânsito. Curvello explicou que a expectativa é mobilizar áreas da saúde, da educação e de outros setores públicas para falar sobre os casos de acidentes de trânsito.

“A gente tem, hoje, um volume de leitos de UTI ocupados por acidentes de trânsito que ultrapassa os 60%. Isso gera aos cofres públicos nacionais uma despesa superior a R$ 50 bilhões por ano. Então, a gente quer que a comunicação desperte a sociedade para esse problema e que todos ajudem a abraçar essa ideia: de uma educação de trânsito permanente, não apenas em campanhas isoladas”, afirmou.

Debates

O fórum também vai abordar as questões da inteligência artificial no marketing político, as perspectivas e tendências das eleições municipais deste ano e o uso do Live Marketing.

Na quarta-feira o Fórum vai discutir a TV 3.0, a próxima geração da televisão digital no Brasil, projetada para substituir o atual sistema de TV digital (TV 2.0).

O objetivo principal da evolução dos sistemas é oferecer uma melhor qualidade de imagem e som, maior interatividade e um uso mais eficiente do espectro de frequências.