Embaixada dos EUA divulga planta de novo prédio, em Brasília A Embaixada dos Estados Unidos desmentiu nesta terça-feira (5) a informação de que o novo prédio, localizado em Brasília, terá nove andares subterrâneos. Em nota, a assessoria do Consulado informou que a construção terá apenas um pavimento abaixo do nível da rua, respeitando as características da paisagem da capital federal.

Brasília|Do R7 05/11/2024 - 15h50 (Atualizado em 05/11/2024 - 16h06 )

