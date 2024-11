Veja fotos de Lula com líderes da cúpula do G20 O primeiro dia da reunião da cúpula do G20 nesta segunda-feira (18) começou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebendo os líderes do grupo formado pelas 19 principais economias do mundo, pela União Europeia e pela União Africana. Lula posou para fotos com cada uma das autoridades, e o registro com o presidente da Argentina, Javier Milei, ficou marcado pelo semblante mais sério dos dois líderes, ao contrário da reação de Lula com outros chefes de Estado.

