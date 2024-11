Funai reforça compromisso com direitos indígenas na COP29 e planeja COP30 no Brasil As lideranças indígenas destacaram questões como a insegurança alimentar e a degradação de recursos essenciais Brasília|Do R7, em Brasília 15/11/2024 - 13h42 (Atualizado em 15/11/2024 - 13h42 ) twitter

Funai reforça compromisso com direitos indígenas Repdocução/Agência Gov/Funai

Na COP29, o Caucus Indígena emergiu como um espaço essencial para o diálogo entre líderes indígenas de diferentes regiões do mundo, onde foram discutidas questões críticas que impactam suas comunidades. A Funai, sob a liderança de Joenia Wapichana, participou ativamente para defender os direitos indígenas e destacar a importância da adaptação e financiamento climático acessível e inclusivo.

Sineia do Vale, co-presidente do Caucus, juntamente com outros líderes, abordou temas como insegurança alimentar e a degradação de recursos naturais fundamentais. Joenia Wapichana sublinhou a necessidade de facilitar o acesso ao financiamento climático e garantir que as propostas indígenas sejam transparentes e amplamente discutidas.

Ela elogiou Sineia por sua posição de liderança, reforçando a relevância da representação indígena para a COP30, programada para ocorrer em Belém, Pará.

Joenia anunciou planos da Funai para promover um seminário de capacitação sobre questões ambientais, visando fortalecer a colaboração entre comunidades indígenas. A COP30 é vista como uma oportunidade única para aumentar a visibilidade e a participação dos povos indígenas em soluções climáticas globais.