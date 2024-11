Funcionários fazem corrente humana para salvar homem de ser levado por enxurrada no DF Vídeo registrou o momento em que homem estava sendo arrastado; caso aconteceu no Sol Nascente neste sábado Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 25/11/2024 - 09h43 (Atualizado em 25/11/2024 - 09h43 ) twitter

Um vídeo feito pela população no Distrito Federal mostra o momento em que funcionários de uma lanchonete fazem uma corrente humana para salvar um motorista que estava sendo arrastado pela enxurrada causada pelas fortes chuvas na região administrativa. O caso aconteceu nesse sábado (23/11), no Sol Nascente, próximo à Feira do Produtor. Devido ao impacto das chuvas, o governo do DF montou uma força-tarefa para ajudar a população (veja abaixo).

Nas imagens é possível ver um carro ilhado pelas águas e a vítima sendo arrastada, momento em que um trabalhador do comércio local vai ajudá-lo. A força da água chega a jogar um carro contra a dupla. Somente depois com a ajuda dos outros funcionários é que eles conseguem salvar o homem.

Funcionários fizeram corrente humana Reprodução/Arquivo Pessoal - 23.

Com as fortes chuvas, o GDF disse que realiza um mapeamento para identificar as áreas afetadas e iniciar a recuperação da cidade. As chuvas atingiram o Sol Nascente e Pôr do Sol na noite de sábado (23) e, no domingo, o governador do DF, Ibaneis Rocha, foi até o local visitar famílias que tiveram as casas atingidas.

Nas redes sociais, Ibaneis escreveu que vai continuar prestando socorro. “Hoje cedo visitei algumas casas atingidas e acompanhei de perto o trabalho da força-tarefa de diversos órgãos do nosso governo. Um mutirão foi iniciado para retirar a água das casas e ruas. Outra frente de trabalho no local é mapear as áreas mais afetadas para começar o trabalho de recuperação”, disse.

Ele acrescentou: “continuaremos a oferecer todo o suporte necessário à população neste momento”.

Força-tarefa

O secretário de governo, José Humberto Pires, acrescentou que a força-tarefa está entrando dentro das casas e conversando com os moradores. “Nós estamos entrando de casa em casa, conversando com os moradores. O trabalho será feito em três frentes: drenagem, recuperação asfáltica e limpeza da região. Estaremos aqui pelo tempo que for necessário para mapear e efetuar as ações programadas”, afirmou.

De acordo com o secretário de Obras e Infraestrutura, Valter Casimiro, foram mapeados sete pontos mais críticos na região. Todos serão recuperados e as obras serão iniciadas nesta semana.

“A água da chuva quando vem com muita força, acaba virando uma correnteza e passa por baixo do asfalto. Não é problema de qualidade. Agora, o que precisa ser feito é o redirecionamento dessa água para que ela entre no sistema de captação”, explicou.

Casimiro acrescentou que “a rede de drenagem do Sol Nascente/Pôr do Sol está funcionando bem. Porém, será preciso fazer correções no sistema de Ceilândia, uma vez que a água de lá desce para a região do Sol Nascente. Teremos equipes que seguirão abrindo novas bocas de lobo no Sol Nascente e será feito um reforço na rede de Ceilândia.”

Por medidas de segurança, a Defesa Civil está interditando algumas casas. Todas as famílias serão abrigadas em um local a ser definido.

“O GDF esteve presente aqui na região desde a primeira hora, fazendo o cadastro das pessoas que foram afetadas. Os representantes estão ouvindo e acolhendo a população, listando os problemas para que as providências possam ser tomadas”, disse o administrador do Sol Nascente/Pôr do Sol, Cláudio Ferreira.

Segundo o secretário, além da Secretaria de Governo, outros oito órgãos e corporações estão envolvidos na força-tarefa: as secretarias de Desenvolvimento Social, de Obras e Infraestrutura e de Proteção da Ordem Urbanística, além da Companhia de Saneamento Ambiental, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e o Serviço de Limpeza Urbana.