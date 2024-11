Nova foto oficial do G20 tem Biden e líderes de Canadá e Itália, mas sem Milei Representantes ficaram fora da 1ª foto por causa de atrasos; além de presidente argentino, Lavrov também não está na 2ª foto G20 Brasil 2024|Do R7, em Brasília 19/11/2024 - 14h55 (Atualizado em 19/11/2024 - 15h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto oficial não tem todos os líderes presentes Ricardo Stuckert/PR - 19.11.2024

Uma nova foto oficial da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza do G20 foi tirada nesta terça-feira (19), mas a “foto de família” não estava completa. Dessa vez, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni posaram para a foto , mas o presidente argentino, Javier Milei, e o Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, não estavam presentes.

Na primeira foto, tirada na segunda-feira (18) com o Pão de Açúcar ao fundo, os representantes dos EUA, Canáda e Itália se atrasaram e não chegaram a tempo de aparecer na foto. A nova versão da fotografia foi tirada em frente a um fundo ilustrado com uma foto do Rio de Janeiro.

Antes dessa edição do G20, a última foto oficial dos líderes do grupo reunidos tinha sido feita em Roma, em 2021. Em Bali (2022) e Nova Déli (2023), não houve foto de todos juntos devido à guerra na Ucrânia, visto que alguns líderes eram contra incluir a Rússia no retrato oficial.

Durante o encerramento do evento, o presidente Lula declarou que os trabalhos da presidência brasileira do G20, embora desempenhados “com afinco”, foram capazes somente de “arranhar” os complexos problemas enfrentados pela humanidade. Na ocasião, o presidente brasileiro passou o comando do G20 para a África do Sul, que assume o comando do bloco em 1º de dezembro.

“Trabalhamos com afinco, mesmo cientes de que apenas arranhamos a superfície dos profundos desafios que o mundo tem a enfrentar”, destacou, ao comentar os principais conquistas da presidência brasileira à frente do G20, que reúne as principais economias do mundo — são 19 países e as uniões Africana e Europeia. Ao longo da liderança brasileira do bloco, iniciada em dezembro de 2023, foram feitas mais de 140 reuniões, em 15 cidades do país.