G20 cita ‘angústia’ por guerras, condena terrorismo e pede fim de uso da força entre nações Declaração final dos líderes do grupo foi publicada na noite desta segunda-feira (18) Brasília|Do R7, em Brasília 18/11/2024 - 19h46 (Atualizado em 18/11/2024 - 19h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Documento foi assinado por todos os líderes do G20 Tânia Rêgo/Agência Brasil

A cúpula do G20 divulgou na noite desta segunda-feira (18) a declaração final do encontro dos líderes do grupo. No documento, os chefes de Estado falam em um sentimento de “angústia” pelas guerras em curso ao redor do mundo e dizem que repudiam “todos os ataques contra civis e infraestrutura”. Além disso, os líderes afirmam condenar “o terrorismo em todas as suas formas e manifestações” e pedem que os países deixem de usar a força para tentar invadir territórios vizinhos.

"Em consonância com a Carta da ONU, todos os Estados devem se abster da ameaça ou uso da força para buscar aquisição territorial contra a integridade territorial e soberania ou independência política de qualquer Estado", diz a declaração.

“Afirmamos que todas as partes devem cumprir com suas obrigações sob o direito internacional, incluindo o direito internacional humanitário e o direito internacional dos direitos humanos, e a este respeito condenamos todos os ataques contra civis e infraestrutura", continua o texto.

Segundo o G20, “a resolução pacífica de conflitos e os esforços para lidar com crises, bem como a diplomacia e o diálogo são essenciais". O grupo reforça que “somente com paz alcançaremos sustentabilidade e prosperidade”.

Na declaração, as autoridades do G20 dizem que “nós nos comprometemos a avançar a meta de um mundo livre de armas nucleares e um lugar mais seguro para todos, e manteremos as nossas obrigações a esse respeito".