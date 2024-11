G20 diz que acabar com a fome só depende de ‘vontade política’ Sob liderança do Brasil, grupo lançou a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza Brasília|Do R7 18/11/2024 - 20h36 (Atualizado em 18/11/2024 - 20h39 ) twitter

Cúpula do G20 ocorre no Rio entre esta segunda e terça Ricardo Stuckert/PR

A declaração final da Cúpula do G20, divulgada na noite desta segunda-feira (18), enfatiza o papel fundamental dos países mais ricos do mundo no combate à pobreza e à fome. Durante a presidência do Brasil, o país lançou a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. No texto, o G20 saúda a abordagem inovadora da iniciativa “para mobilizar financiamento e compartilhamento de conhecimento” para reduzir a fome.

“O mundo produz alimentos mais do que suficientes para erradicar a fome. Coletivamente, não nos faltam conhecimentos nem recursos para combater a pobreza e derrotar a fome. O que precisamos é de vontade política para criar as condições para expandir o acesso a alimentos", afirma a declaração assinada por todos os líderes do G20.

No texto, o G20 ainda convida todos os países a aderir à iniciativa. “Nós convidamos todos os países, organizações internacionais, bancos multilaterais de desenvolvimento, centros de conhecimento e instituições filantrópicas a aderir à Aliança para que possamos acelerar os esforços para erradicar a fome e a pobreza, reduzindo as desigualdades e contribuindo para revitalizar as parcerias globais para o desenvolvimento sustentável", diz. Até o momento, a Aliança teve 148 adesões, sendo 82 delas de países de várias partes do mundo.

O G20 ainda se comprometeu a “apoiar os países em desenvolvimento para aumentar sua capacidade de produção e comercialização sustentáveis de alimentos".

A declaração divulgada pelo G20 tem 85 tópicos e também fala sobre mudanças climáticas, a guerra na Ucrânia e na Faixa de Gaza e sobre as desigualdades mundiais. Em um dos trechos, o grupo também fala sobre a taxação dos super-ricos. Segundo o texto, haverá um envolvimento cooperativo dos países “para garantir que indivíduos de patrimônio líquido ultra-alto sejam efetivamente tributados“, com respeito à soberania tributária.

O documento foi assinado por todos os países do grupo. Existia uma dúvida sobre se a Argentina iria concordar com o texto. Mas no começo da noite desta terça, o governo de Javier Milei declarou apoio a declaração, apesar de citar várias discordâncias.

O G20 é formado por 19 países dos cinco continentes (África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia), pela União Europeia e a União Africana. Juntos, os países representam dois terços da população mundial, cerca de 85% do PIB global e 75% do comércio internacional.

Este ano, o Brasil exerceu a presidência rotativa do grupo. Na terça (19), durante o encerramento da cúpula, o Brasil passará a presidência para a África do Sul.

