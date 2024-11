G20 impulsiona crescimento de 41% em voos internacionais para o Rio de Janeiro O crescimento mais significativo foi observado nos voos vindos dos Emirados Árabes, Alemanha e Estados Unidos Brasília|Do R7, em Brasília 15/11/2024 - 09h44 (Atualizado em 15/11/2024 - 09h45 ) twitter

Crescimento de 41% em voos internacionais Tauan Alencar/MME - Arquivo

A cidade do Rio de Janeiro está sediando a Cúpula do G20 Social, evento que antecede a reunião dos Chefes de Estado do G20, marcada para os dias 18 e 19 de novembro. De acordo com dados da Embratur, o evento impulsionou um aumento de 41% nos voos internacionais para a cidade, comparado ao mesmo período de 2023, elevando de 275 para 388 voos entre os dias 11 e 20 de novembro. O crescimento mais significativo foi observado nos voos vindos dos Emirados Árabes (160%), Alemanha (133%) e Estados Unidos (128%).

Os assentos internacionais também registraram alta de 42,2%, passando de 61.939 para 88.088. Destacam-se nesse incremento o Uruguai (191%), a Espanha (145%) e os Estados Unidos (127%).

A Cúpula do G20, realizada pela primeira vez no Brasil, reúne as maiores economias globais para debater questões de interesse comum. Paralelamente, o evento inclui o U20 Rio Summit e o Aliança Global Festival, com programação cultural diversificada.

Em termos econômicos, a Fundação Visit Rio Convention Bureau estima que os eventos relacionados ao G20 devem injetar R$ 432,5 milhões na economia local, considerando gastos com hospedagem, alimentação e transporte. Marcelo Freixo, presidente da Embratur, destacou que o evento reforça a reputação do Rio como destino de grandes eventos, o que beneficia a imagem do Brasil.

A presidência do G20 pelo Brasil, vigente de 1º de dezembro de 2023 a 30 de novembro de 2024, enfatiza reformas na governança global, desenvolvimento sustentável e combate à fome, pobreza e desigualdade. Além disso, o setor de eventos do Rio também registrou aumento, com 414 eventos realizados em 2024 até o momento, gerando mais de R$ 6,42 bilhões em receitas, um crescimento de 12,27% em relação ao ano anterior.