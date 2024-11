Galeria de ex-presidentes vandalizada no 8 de janeiro é reinaugurada no Planalto O painel de fotos novo custou R$ 11 mil; imagens estavam cobertas havia quase dois anos Brasília|Do Estadão Conteúdo 06/11/2024 - 16h21 (Atualizado em 06/11/2024 - 16h21 ) twitter

Planalto conclui restauro de galeria de ex-presidentes destruída por vândalos no 08 de janeiro Cláudio Reis/Estadão Conteúdo - 06.11.2024

O Palácio do Planalto voltou a expor a galeria de ex-presidentes destruída por vândalos durante a invasão do prédio em 8 de janeiro de 2023. As fotos, que estavam cobertas havia quase dois anos, voltaram a ser exibidas no espaço, localizado no piso térreo da sede do Executivo federal em Brasília.

Além das fotos do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), colorida, e dos ex-presidentes, em preto e branco, o mural recebeu também uma imagem do local depredado durante os ataques golpistas.

Como mostrou a reportagem, o painel de fotos novo custou R$ 11 mil ao Planalto. Além das imagens, foram feitas molduras de acrílico, ao custo de R$ 230 cada. A galeria dos presidentes ficou coberta por tapumes até ser restaurada. Não houve cerimônia para a reabertura do espaço.

Em 2 de janeiro de 2023, a foto do ex-presidente Jair Bolsonaro foi substituída por uma em preto e branco, procedimento adotado ao término do mandato na Presidência. Em seguida, uma foto colorida do presidente Lula foi inaugurada no espaço. Dias depois, o Palácio do Planalto, assim como as sedes do Legislativo e do Judiciário, foi atacado por insatisfeitos com o resultado das eleições.