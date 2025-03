Gama empata com o Brasiliense e avança à final do Candangão BRB 2025 Clube alviverde vai encarar o Capital no próximo sábado em decisão inédita Brasília|Do R7 26/03/2025 - 21h16 (Atualizado em 26/03/2025 - 21h29 ) twitter

Gama busca o 14º título do Candangão Lucas Rodrigues/FFDF

O Gama garantiu a classificação para a final do Candangão BRB 2025 ao empatar por 0 a 0 com o Brasiliense nesta quarta-feira (26) pelo jogo de volta das semifinais do torneio. A equipe avançou à decisão por ter vencido o jogo de ida por 3 a 0.

O jogo ficou marcado por uma confusão entre torcida e Polícia Militar no segundo tempo. Após desentendimento entre os jogadores dos dois clubes, policiais entraram no campo para conter a situação. Nesse momento, integrantes de uma torcida organizada do Brasiliense começaram a atirar objetos para o campo e também arremessaram bombas. Alguns tentaram pular a grade que divide a arquibancada para invadir o gramado.

A Polícia Militar atirou bombas de efeito moral para dispersar os torcedores. O jogo ficou cerca de 15 minutos paralisado e só foi reiniciado quando a PM retirou a torcida organizada do Brasiliense da arquibancada.

Final inédita

O rival do Gama na decisão será o Capital, que chega à final do Candangão pelo segundo ano consecutivo. Essa é a primeira vez que os dois times vão disputar o título.

O Gama busca o 14º título, enquanto o Capital tenta vencer o torneio pela primeira vez.

Neste ano, a final será decidida em jogo único. A partida está marcada para o próximo sábado (29), no Mané Garrincha. O jogo será transmitido ao vivo pela RECORD, pelo R7.com e pelo PlayPlus.