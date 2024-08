Governador do DF lamenta morte de cinco pessoas após incêndio em Planaltina Ibaneis Rocha disse que segue acompanhando a situação e que prioridade é atender família Brasília|Do R7 13/08/2024 - 13h26 (Atualizado em 13/08/2024 - 13h51 ) ‌



Incêndio matou três crianças, um adolescente e um adulto CBMDF/Divulgação

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, lamentou a morte de cinco pessoas em Planaltina após um incêndio atingir um barraco em que estavam. O caso aconteceu próximo à estação de tratamento da Caesb (Companhia de Saneamento Ambiental do DF), às margens da DF-230 em Planaltina-DF. As vítimas foram a avó, de 43 anos, e os três netos de 9, 8 e 5 anos. O governador disse que está à disposição e que prioridade é acolher família.

“Hoje, o DF amanheceu triste! Recebi a notícia do incêndio ocorrido nessa última noite. Uma tragédia que atingiu uma família inteira em Planaltina, que levou à perda de cinco vidas. O Corpo de Bombeiros do DF fez de tudo para resgatá-las com vida, mas infelizmente não teve sucesso. Neste momento de dor, estendo meu apoio aos familiares e amigos. Sigo acompanhando a situação. A Secretaria de Desenvolvimento Social já está prestando toda a assistência aos familiares”, escreveu nas redes sociais.

Os bombeiros atenderam a ocorrência por volta das 23h desta segunda-feira (12) com quatro viaturas. Segundo relato da corporação, quando chegaram ao local, o barraco de madeira já estava completamente tomado pelas chamas. As equipes iniciaram o combate ao fogo, mas somente depois da extinção do fogo conseguiram entrar no imóvel.

Os cinco corpos foram encontrados dentro do barraco, já carbonizados. Uma viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamada com apoio de um psicólogo para atender e dar suporte aos familiares das vítimas.

O Corpo de Bombeiros do DF fez de tudo para resgatá-las com vida, mas infelizmente não teve… — Ibaneis Rocha (@IbaneisOficial) August 13, 2024

A Polícia Civil e a perícia foram acionadas para o local. As causas do incêndio ainda são investigadas.