GDF entrega 70 apartamentos para famílias de baixa renda

Obra teve investimento de R$ 71 milhões Renato Alves/Agência Brasília - 11.07.202

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, entregou nesta quinta-feira (11) 70 apartamentos para famílias de baixa renda da capital do país. Os contemplados ocupavam irregularmente áreas no Noroeste e próximas ao CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil). O complexo habitacional com seis conjuntos no Sol Nascente teve investimento de R$ 71 milhões. Os apartamentos doados ficam no Trecho 2 do Sol Nascente.

Além da entrega das moradias, Celina também entregou 20 passaportes da moradia, subsídio do Programa Morar DF que repassa R$ 15 mil para famílias de baixa renda darem entrada na casa própria. Em discurso, Celina reforçou a importância de uma política habitacional consolidada na capital do país.

“Essas moradias são 100% gratuitas e destinadas a quem mais precisa. O Estado serve para isso, dar as oportunidades às pessoas. É fazer moradia, dar saúde pública. A nossa política pública de habitação, seja com o cheque-moradia, seja com as entregas, é para que todas as pessoas do DF tenham dignidade”, disse.

A obra completa do residencial é composta por 420 apartamentos distribuídas em seis conjuntos. Os apartamentos têm dois e três quartos, com uma área que varia de 53,53 m² a 64,13 m², com sala, cozinha, banheiro, área de serviço independente e varanda. Os espaços também têm uma estrutura para atender os moradores na área comum, com bicicletário e um salão de festas.

“Hoje estamos entregando 70 unidades, todas elas destinadas a vulneráveis, ou seja, as pessoas vão ganhar esse imóvel. São pessoas que viviam em ocupações no meio das ruas, como no Noroeste e no CCBB, e que hoje deixam essa situação para ganhar uma dignidade nesse empreendimento lindo de apartamentos de dois e três quartos”, detalhou o presidente da Codhab (Companhia de Desenvolvimento Urbano e Habitação), Marcelo Fagundes.

Direito à moradia

Para 2024, está previsto o lançamento de cerca de 25 mil unidades habitacionais, somando as entregas e as construções ainda em andamento, segundo informações do Governo do Distrito Federal.

Além disso, o GDF planeja criar, por meio da Codhab, três ou quatro empreendimentos de 6 mil a 7 mil moradias, semelhantes ao projeto do Itapoã Parque, o maior do DF, com mais de 12 mil unidades habitacionais. Desde 2019, o GDF liberou 8.079 unidades habitacionais, o que representa um novo lar para mais de 32 mil pessoas.

Reforma em Hospital da Ceilândia

A governadora em exercício também inaugurou nesta manhã a reforma da cozinha do Hospital Regional de Ceilândia, que teve investimento de R$ 1,1 milhão. A cozinha tem capacidade para produção de aproximadamente 3,2 mil refeições diárias, incluindo café da manhã, almoço, lanches, jantar e ceia. É na unidade que são feitas as refeições para os pacientes internados no Hospital Cidade do Sol e para o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) da região.

A obra incluiu a renovação da parte elétrica, hidráulica, esgoto e gás encanado. Também foi feita renovação da câmara fria, do banheiro, almoxarifado e coifa, com novas bancadas e motores.

Ao inaugurar a obra, a governadora em exercício Celina Leão lembrou que o GDF tem cuidado de outras unidades da rede pública de saúde. “A obra dá dignidade, tanto para o trabalhador como para os nossos usuários do SUS. Ter um ambiente adequado para a produção de alimentos cumpre, inclusive, pré-requisitos da vigilância sanitária”, disse.

Celina acrescentou que o hospital é da década de 1980 e por isso a necessidade de várias reformas. “Essa é uma grande entrega para nós, apesar de ser uma obra pequena, mas ela é muito simbólica, porque ela dá dignidade. São oito cozinhas que nós já reformamos no nosso governo”, disse.