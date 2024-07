GDF entrega troféus para empresas que oferecem 1º emprego para jovens

‌



RECORD recebe troféu Selo Empresa Parceiro da Juventude Edis Henrique Peres/R7 - 10.07.2024

O Governo do Distrito Federal entregou na manhã desta quarta-feira (10) troféus para empresas que oferecem oportunidade de primeiro emprego para os jovens da capital do país. Uma das homenageadas foi a RECORD, que conta hoje com ao menos 30 estagiários e jovens aprendizes no quadro de funcionários da sucursal de Brasília.

O Selo Parceiro da Juventude é uma medida criada em dezembro de 2020 pela Secretaria da Família e Juventude que incentiva a contratação de jovens e inserção dos novos profissionais no mercado de trabalho. A governadora em exercício do DF, Celina Leão (PP), destacou a importância da medida.

“Esse troféu é muito simbólico. E eu queria falar aos comerciantes que hoje existe uma consciência do consumidor. O consumidor quer comprar de empresas sustentáveis, com responsabilidade social, que respeitam as nossas mulheres e que cuidam dos nossos jovens. Tenho certeza que na hora de escolher entre as marcas, eles vão escolher a que oferece aos jovens uma oportunidade para o primeiro emprego”, disse.

Celina acrescentou que é fundamental oferecer oportunidades para a juventude. “Temos jovens brilhantes que precisam apenas de uma oportunidade. E quando a empresa é incentivada a dar essa oportunidade temos bons resultados. Muitos deles, inclusive, pagam a universidade com o primeiro emprego”, salientou.

Para o secretário de Família e Juventude, Rodrigo Delmasso, a ação é um reconhecimento. “Nós temos hoje, no Distrito Federal, uma grande dificuldade que são os jovens desempregados. Então, a partir do momento que temos empresas privadas recebendo incentivo, elas podem priorizar esse tipo de contratação”, afirmou.

Para o deputado federal Julio Cesar (Republicanos-DF), desenvolver a educação, o trabalho e o esporte é essencial para formar um cidadão. “Até porque o jovem precisa estudar, precisa praticar uma atividade esportiva e precisa de uma oportunidade de emprego. São três coisas que ajudam na formação do jovem. Eu estou muito feliz porque eu sou um grande batalhador desse tipo de política pública que o governo está implementando no DF.”

Bons resultados

A gerente administrativa-financeira da RECORD Brasília, Ellen Caldeira, contou que a contratação de jovens tem dado bons resultados para a empresa.

“Hoje, 10% do quadro de funcionários da RECORD são de pessoas que eram estagiários e foram efetivados. Temos cerca de 30 estagiários e jovens aprendizes atuando na nossa empresa e muitos talentos são descobertos todos os dias”, destacou.