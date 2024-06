GDF estima nomear mais de 30 mil servidores em 2025; 12 mil são para Educação Estimativa é do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem, apresentado em audiência na Câmara Legislativa

Projeto vai ser analisado por deputados na CLDF (Lúcio Bernardo Jr./ Agência Brasília - A)

O Governo do Distrito Federal espera nomear em 2025 mais de 30 mil servidores. O dado consta no PLDO (Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias) do ano que vem, que estima um gasto de R$ 63,6 bilhões de receita total nos cofres públicos do governo do DF para o próximo ano. Das nomeações, 70% será destinada à Saúde e Educação.

Para a Saúde, por exemplo, o plano é contratar mais de 9 mil servidores em várias áreas de atuação. A pasta da Educação também será beneficiada com cerca de 12,1 mil novos servidores.

Entre eles estão previstos 8.517 novos professores para o magistério público; 330 professores universitários; e 3.350 cargos na carreira de políticas públicas e gestão educacional.

No campo da assistência social, o governo planeja nomear mais 1.125 novos servidores para a carreira pública de desenvolvimento e assistência social; além de 1.711 para a carreira socioeducativa.

O PLDO foi apresentado nesta quarta-feira (6) em audiência pública da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças da Câmara Legislativa.

Gastos em 2025

A estimativa do governo é de um gasto de R$ 63,6 bilhões em 2025. Segundo o PLDO, o valor está dividido em 60,83% de receita própria, totalizando R$ 38,103 bilhões, e cerca de R$ 23,6 bilhões provenientes de impostos, taxas e contribuições de melhoria.

Comparado com este ano, a LDO prevê um aumento de receita própria de 6,24% e de 8,46% na arrecadação de impostos.

A receita proveniente do Fundo Constitucional está estimada em R$ 24 bilhões, sendo R$ 11,338 bilhões para a área de segurança pública; R$ 7,4 bilhões para saúde e R$ 5,7 bilhões para a educação. A lei faz a ligação entre os programas e estratégias do Plano Plurianual e a LOA (Lei Orçamentária Anual) 2025.

Os deputados têm até 20 de junho para apresentar propostas de emendas e alterações ao PLDO. A Comissão de Economia, Orçamento e Finanças realizará a análise da proposta, com votação em plenário na última semana do primeiro semestre.

A proposta para a LDO 2025 já passou pelo crivo da população. Em 30 de abril, técnicos da Secretaria de Economia organizaram uma audiência pública por meio das redes sociais. A pasta também recolheu contribuições populares, por meio do site Participa DF e pela Central da Ouvidoria 162, entre os dias 29 de abril e 8 de maio.