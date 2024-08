GDF lança campanha de arrecadação de itens esportivos para pessoas vulneráveis Materiais como tênis serão recolhidos em diversos pontos da capital do país, campanha segue até outubro Brasília|Do R7, em Brasília 07/08/2024 - 09h29 (Atualizado em 07/08/2024 - 09h29 ) ‌



Campanha tem pontos de arrecadação em todo o DF Lúcio Bernardo Jr./ Agência Brasília - 06.0

O Governo do Distrito Federal lançou campanha para arrecadar material esportivo para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Chamada “Uma Pegada de Solidariedade”, a iniciativa foi lançada nesta terça-feira (6) pela Sejus (Secretaria de Justiça e Cidadania) e vai arrecadar materiais esportivos e repassar para crianças, jovens e idosos em vulnerabilidade. O recebimento dos itens segue até outubro.

Os materiais esportivos podem ser doados em diversos pontos de Brasília. Há caixas de doação no Centro Comercial Gilberto Salomão, localizado no Lago Sul, e também em lojas esportivas como a Free Corner, principal parceira da campanha, além das lojas Decathlon. Redes de academias também estão participando da ação, entre elas a Bodytech, HitHaus, Acuas Fitness, O2 Academia, a Fit One do Cruzeiro e a Velocity do Lago Sul. Participam também o Venâncio Shopping e as faculdades Uniceplac e Ceub, com as unidades de Taguatinga e da Asa Norte.

A vice-governadora Celina Leão defende que o esporte não é apenas uma forma de lazer, mas tem o potencial de transformar vidas. “Quando incentivamos a prática esportiva, estamos promovendo não só a saúde física, mas também o bem-estar mental e social. O esporte ensina disciplina, trabalho em equipe e resiliência, qualidades essenciais para enfrentar os desafios da vida”, avalia.

Para Celina, a campanha é uma oportunidade de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva, “em que cada indivíduo tem a chance de alcançar o pleno potencial”. “A campanha da Sejus tem o poder de mobilizar a população e abrir novos horizontes, especialmente para aqueles em situação de vulnerabilidade”, defende.

Solidariedade

À frente da ação, a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, ressalta que a campanha é inédita, sendo a primeira que arrecada tênis de práticas esportivas para pessoas em vulnerabilidade social. Ao citar outros programas que fazem parte da Secretaria de Justiça, como o Viver 60+, o CEU das Artes e a Praça dos Direitos, ela recorda que em diversos eventos percebeu que muitas pessoas não tinham calçados apropriados para caminhadas ou práticas esportivas.

“Quantas crianças não podem participar de um jogo de futebol porque não têm uma chuteira? Agora é a nossa hora de contribuir numa solidariedade conjunta e poder proporcionar a essas pessoas a oportunidade de viver o esporte, que faz tão bem para a mente e para o corpo e que pode trazer uma oportunidade inesquecível para esses jovens que estão iniciando”, disse.

Marcela acrescentou ainda que a medalhista olímpica, Rebeca Andrade, começou com um projeto social aos 4 anos de idade em Guarulhos. “Um tênis em bom estado pode transformar a vida de alguém aqui no Distrito Federal”, garante.

A secretária reforça que para o tênis doado servir para atividades físicas é importante estar em bom estado de conservação. Todas as numerações são aceitas e, na hora da doação, é recomendado amarrar o par de tênis pelo cadarço. Um inventário será feito junto aos parceiros da campanha com cada tipo de calçado no portal de transparência.

Os itens serão entregues inicialmente às cinco mil crianças e adolescentes que estão no CEU das Artes, aos quase mil idosos vinculados ao programa Viver 60+ e outros espaços de assistência social do DF como o Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social).