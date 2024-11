GDF pretende nomear 800 policiais civis e 250 penais no começo de novembro Informação foi confirmada pelo governador Ibaneis Rocha nesta quinta-feira Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 24/10/2024 - 13h30 (Atualizado em 24/10/2024 - 13h43 ) twitter

Ibaneis Rocha confirmou nomeações Matheus H. Souza / Agência Brasília - 22.

O Governo do Distrito Federal pretende nomear no começo de novembro 800 policiais civis e 250 policiais penais. A informação foi confirmada pelo R7 com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, na manhã desta quinta-feira (24). Segundo informações levantadas pela reportagem, no dia 5 de novembro o governador vai assinar o decreto de nomeação em uma cerimônia na agenda oficial.

Além dessas nomeações, para o ano que vem o governo também prevê a contratação de mais servidores. A LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) enviada pelo GDF para a Câmara Legislativa do DF em maio apontava a previsão de pelo menos 30,7 mil nomeações.

O projeto foi aprovado pela Casa em junho e tinha um impacto previsto de R$ 7,5 bilhões na folha de pagamento.

No documento original enviado pela Secretaria de Economia, cerca de 70% das nomeações seriam para a área de Educação (12,1 mil) e de Saúde (mais de 9 mil).

Além disso, o GDF pretende nomear mais 1.125 novos servidores para a carreira pública de desenvolvimento e assistência social e 1.711 para a carreira socioeducativa.