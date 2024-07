GDF promove castração gratuita de cães e gatos com 2,5 mil vagas nesta quarta Inscrições para gatos ocorrem nesta quarta-feira e, na quinta-feira para cães; cadastro pode ser feito no Agenda-DF Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 30/07/2024 - 13h22 (Atualizado em 30/07/2024 - 13h22 ) ‌



Campanha acontece sempre no fim do mês Dvulgação/Sema

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal abrirá 2.544 mil vagas para a castração de cães e gatos. O serviço é gratuito e serão disponibilizados dois horários, um para machos e o outro para fêmeas. O cadastro para gatos ocorre nesta quarta-feira (31) e na quinta-feira (1) será a vez dos cachorros. A inscrição poderá ser feita pelo site Agenda-DF.

A iniciativa busca controlar a população de animais e promover a saúde pública. As cirurgias serão realizadas etre 6 e 23 de agosto em clínicas conveniadas de Ceilândia, Samambaia, Gama e Paranoá. Só é permitido cadastrar dois animais por CPF.

“Este programa de castração gratuita é essencial não apenas para o controle populacional, mas também para a prevenção de doenças em animais e humanos. É uma iniciativa que reflete o compromisso do Governo do Distrito Federal, no que diz respeito à sustentabilidade e ao bem-estar dos animais”, afirmou o secretário do Meio Ambiente e Proteção Animal do DF, Gutemberg Gomes.

Como cadastrar

O interessado deve registrar no sistema Participa-DF e clicar no ícone da secretaria. Em seguida, é preciso escolher a clínica conveniada e selecionar a data e a hora. Depois, é só confirmar o agendamento.

Clínicas credenciadas

Clínica Animais de Ceilândia: 1056 vagas

Clínica Dr. Juzo, em Samambaia: 96 vagas

Coração Peludinho, no Gama: 1.200 vagas

Clínica Pet Adote, no Paranoá: 192 vagas





Horários de agendamento

Quarta-feira (31)

· Gatos: 9h

· Gatas: 14h





Quinta-feira (1º)

· Cachorros: 9h

· Cadelas: 14h

*Sob supervisão de Alexandre de Paula