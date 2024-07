GDF vai oferecer transporte público para pacientes que fazem hemodiálise no DF Decreto foi publicado nesta segunda no Diário Oficial; benefício é destinado a moradores da capital do país

Pacientes terão transporte para realizar hemodiálise Matheus H. Souza/Agência Brasília -

O Governo do Distrito Federal publicou nesta segunda-feira (15) decreto que cria o serviço de transporte público para pacientes que fazem hemodiálise na capital do país. O documento foi assinado pela governadora em exercício, Celina Leão, e publicado no Diário Oficial. O transporte será operado pela TCB (Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília) e pela Secretaria de Saúde do DF.

A iniciativa prevê que os órgãos compartilhem a tecnologia necessária para oferecer o serviço. O chamado DF Acessível - TCB Hemodiálise pretende garantir o deslocamento de pacientes com doença renal crônica que fazem tratamento na rede pública. Poderão ter acesso à iniciativa os pacientes que moram no DF e realizam tratamento dentro da capital do país.

Caso o beneficiário tenha alguma deficiência de mobilidade, ele deve possuir cadeira de rodas própria e compatível com as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

O decreto prevê que a iniciativa seja regulamentada por meio de resolução do Conselho de Administração da TCB no prazo de 60 dias, a contar da publicação do decreto nesta segunda.