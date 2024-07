Gerente é condenado por furtar mais de R$ 450 mil de empresa em que trabalhava

Alto contraste

Crime aconteceu entre 2020 e 2023

A Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará condenou um homem a três anos, nove meses e 25 dias de reclusão, além de indenização do valor mínimo de R$ 350 mil, pelo furto de R$ 473.988,49 contra a empresa em que ele trabalhava. O homem, que era gerente de uma empresa de lanternagem e pintura, recebia pagamentos de clientes por serviços prestados direto na conta pessoal dele.

Segundo a denúncia, o crime aconteceu entre 2020 e 2023 no Guará. A fraude foi descoberta depois que o proprietário fez uma auditoria e constatou o prejuízo.

O MPDFT (Ministério Público do DF e Territórios) pediu a condenação do réu. A defesa solicitou que a pena fosse atenuada pela confissão dele.

O juiz responsável pelo caso acolheu a denúncia por considerar que existem provas suficientes do crime e da autoria dos delitos. O magistrado citou o relatório feito pela Polícia Civil do DF que confirma que o então gerente tinha feito uma movimentação financeira que não era compatível com o salário que ele recebia.

Na decisão, o juiz afirma que “a prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que ele praticou as condutas que lhe foram imputadas, devendo ele responder penalmente pelos atos praticados”. A defesa pode recorrer da decisão.