Gilmar Mendes agradece título de Cidadão Honorário de Brasília: 'dia de grande alegria' Ministro do STF afirmou ser 'uma feliz coincidência' receber o título no mesmo ano em que completa 50 anos vivendo no DF Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília e Kristine Otaviano, RECORD 02/12/2024 - 13h12 (Atualizado em 02/12/2024 - 13h26 )

Entrega de título foi feita na manhã desta segunda Reprodução/TV CLDF - 2.12.2024

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes recebeu nesta segunda-feira (2) o título de Cidadão Honorário de Brasília em sessão solene na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Em discurso, ele agradeceu pela homenagem. “Hoje tive um desses dias de grande alegria, de grande conforto da alma, que certamente será inesquecível para mim. De fato é um dia especial. Eu, ao longo do tempo, me acostumei a ser criticado, mas receber elogios é com muita parcimônia. Hoje estou muito emocionado. Cheguei aqui [no DF] ainda jovem e fiz toda a minha carreira em Brasília, embora não deixe de fazer referência às marcas que tenho de Diamantino e Cuiabá [MT]”, afirmou.

A homenagem foi concedida pelos deputados distritais em 2011, mas não havia sido entregue ao ministro até hoje. A outorga foi vista por Gilmar como uma “feliz coincidência”. “Parece uma obra do acaso, ou uma obra de Deus, essa homenagem ser entregue agora que completo 50 anos de Brasília. Eu chego aqui em 1974 e lá se vão muitos anos de vivência extremamente proveitosa e bem sucedida”, disse.

O governador do DF, Ibaneis Rocha, elogiou o ministro. “Quem convive no meio jurídico [com o ministro Gilmar Mendes], e eu sou advogado há trinta anos, tem a grata satisfação de ter no senhor a inteligência e a determinação, e uma coisa que poucos juristas, ministros e juízes têm que é coragem”, disse.

Ibaneis declarou que ser corajoso é um dos principais traços da personalidade do ministro. “E eu acho que [isso] distingue a vossa excelência das demais autoridades do nosso país. Porque para atuar nos momentos de manutenção da nossa democracia, para a autoafirmação do nosso poder judiciário e equilíbrio entre os poderes requer coragem. E eu que acompanho a cena jurídica do nosso país tenho visto essa coragem de vossa excelência em poucas pessoas”, afirmou Ibaneis.

Responsável pela entrega do título, o deputado distrital Ricardo Vale (PT), destacou que a homenagem é de grande relevância. “Gilmar Mendes sempre atuou com firmeza, seriedade e serenidade intelectuais”, disse, ao destacar a importância da entrega.

Gilmar Mendes nasceu na cidade de Diamantino, em Mato Grosso, e é ministro do STF desde 2002. Trabalhou como Advogado-Geral da União de janeiro de 2000 a junho de 2002, antes de assumir a cadeira na Corte.

Outros homenageados do STF

O ministro não é o primeiro magistrado do STF a receber o título. O ministro Cristiano Zanin foi consagrado em outubro deste ano, sendo que a homenagem foi proposta pelo presidente da casa, Wellington Luiz (MDB), e pelo deputado distrital Hermeto (MDB).

Os ministros Flávio Dino, então ministro da Justiça, e André Mendonça tiveram homenagens aprovadas pelos deputados distritais em setembro do ano passado, mas a entrega ainda não foi feita.

O título de Cidadão Honorário é destinado a cidadãos com “atuação meritória, cujos feitos em favor da sociedade do Distrito Federal sejam dignos de louvor e sirvam de exemplo para a coletividade”.