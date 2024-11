Gleisi diz que ‘elite brasileira é egoísta’ por criticar isenção do IR até R$ 5 mil Além dessa proposta, o pacote de cortes de gastos inclui uma revisão nos benefícios concedidos a militares e um pente-fino nos benefícios Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 30/11/2024 - 17h43 (Atualizado em 30/11/2024 - 17h45 ) twitter

Isenção do Imposto de Renda Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados - Arquivo

A presidente nacional do PT e deputada federal, Gleisi Hoffmann, usou as redes sociais neste sábado (30) para criticar a reação das “elites brasileiras” ao pacote de medidas de cortes de gastos anunciado pelo governo Lula. Entre as principais medidas, destacam-se a isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil, uma promessa de campanha de Luiz Inácio Lula da Silva que deve começar a valer em 2026, caso seja aprovada pelo Congresso.

Em suas redes sociais, Gleisi destacou a resistência de setores da elite brasileira, que, segundo ela, têm se oposto à desoneração do IR, argumentando que tal medida estaria impulsionando a alta do dólar, que atingiu valores históricos e chegou a R$ 6.

“Impressionante a resistência das elites brasileiras em apoiar a desoneração de IR [Imposto de Renda] de quem ganha até R$ 5 mil. Dizem que o mercado está chiando e aumentando o dólar por isso. Mentira, mercado chiaria de qualquer jeito, sobre qualquer programa, plano que apresentássemos, a menos que o plano fosse o deles, corte total em cima de programas sociais e dos mais pobres. Mas aí não faria sentido nosso governo”, afirmou a deputada.

Gleisi também criticou o que considerou egoísmo da elite, acusando-a de prejudicar o país por questões políticas. “Essa gente é tão egoísta que não se importa em prejudicar o Brasil para tentar atingir politicamente o governo de Lula”, completou.

O anúncio do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, realizado na última quinta-feira (28), inclui a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais, um dos compromissos da campanha de Lula em 2022. A medida, que depende de aprovação no Congresso, tem como objetivo beneficiar a população de menor renda e aliviar a carga tributária de milhões de brasileiros.

Além dessa proposta, o pacote de cortes de gastos inclui uma revisão nos benefícios concedidos a militares e um pente-fino nos benefícios sociais, com o governo esperando economizar cerca de R$ 327 bilhões nos próximos cinco anos.