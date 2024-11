Gleisi Hoffmann pede respeito ao PT após Padilha dizer que partido está no Z4 Em resposta ao ministro, a presidente da sigla disse que fazer “graça" não vai melhorar os resultados Brasília|Thays Martins, do R7, em Brasília 28/10/2024 - 21h25 (Atualizado em 28/10/2024 - 21h34 ) twitter

Gleisi Hoffmann usou as redes sociais para responder Padilha Marcelo Camargo/Agência Brasil

A presidente do PT (Partido dos Trabalhadores), deputada Gleisi Hoffmann (PR), pediu respeito ao partido em resposta às críticas do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, nesta segunda-feira (28). “Padilha devia focar nas articulações políticas do governo, de sua responsabilidade, que ajudaram a chegar a esses resultados. Mais respeito com o partido que lutou por Lula Livre e Lula Presidente, quando poucos acreditavam", disse Gleisi pelas redes sociais.

Hoje mais cedo, Padilha comparou o desempenho da sigla nas eleições municipais a está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. “O PT é o campeão nacional das eleições presidenciais, mas na minha avaliação, não saiu ainda do Z4 que entrou em 2016 nas eleições municipais. Então, teve conquistas importantes, a eleição na capital, elegeu cidades importantes nesse 2º turno, mas ainda tem um esforço de recuperação", disse Padilha.

Em resposta, a presidente do PT ainda disse que precisava “refrescar a memória do ministro Padilha". Segundo ela, a sigla perdeu força nos municípios como reflexo do crescimento do centro e da direita no Congresso. “Pagamos o preço, como partido, de estar num governo de ampla coalizão. E estamos numa ofensiva da extrema direita. Ofender o partido, fazendo graça, e diminuir nosso esforço nacional não contribui para alterar essa correlação de forças", afirmou.

Temos de refrescar a memória do ministro Padilha, o que aconteceu conosco desde 2016 e a base de centro e direita do Congresso que se reproduz nas eleições municipais, que ele bem conhece. Pagamos o preço, como partido, de estar num governo de ampla coalizão. E estamos numa… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) October 28, 2024

O PT só conseguiu a prefeitura de uma capital — Fortaleza — nestas eleições. Em 2020, o partido não tinha conquistado nenhuma. Ao todo, a sigla elegeu 252 prefeitos, crescimento de 38% em relação a 2020.

A executiva do partido esteve reunida na tarde desta segunda em Brasília para debater o resultado das eleições.