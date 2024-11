Lula diz que, gostando ou não, manterá diálogo com eleitos para presidências da Câmara e Senado Presidente destacou que não vai interferir no pleito, marcado para fevereiro do ano que vem, e vai respeitar processo Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 17/10/2024 - 10h01 (Atualizado em 17/10/2024 - 10h48 ) twitter

Lula diz que não vai interferir nas eleições da Câmara e do Senado Ricardo Stuckert / PR - 16.10.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta quinta-feira (17), que não interfere nas eleições para a presidência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, marcadas para fevereiro de 2025. “O meu presidente será aquele que for eleito. Goste dele ou não, eu vou conversar e vou tratá-lo como presidente”, disse o chefe do Executivo em uma entrevista a uma rádio da Bahia.

“Eu tenho como prática política não me meter na escolha do presidente da Câmara. É uma coisa do Congresso Nacional [...] Eu não vou nunca apresentar ao presidente da Câmara um projeto de lei de interesse pessoal. Eu vou apresentar projeto de interesse do povo brasileiro”, afirmou.

As eleições vão ocorrer em fevereiro, mas as negociações andam a todo vapor. O deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) tem despontado como o principal candidato para suceder o atual presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL). No Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) é o favorito para a disputa.

“Lógico que muitas vezes um projeto que você manda não é aprovado do jeito que você quer, e isso faz parte da democracia. Ninguém é obrigado a acatar tudo que o governo manda, mas é possível se estabelecer uma mesa de negociação e a gente encontrar um denominador comum que permita que a gente aprove as coisas”, argumentou Lula.

“E isso tem sido feito com o Lira na presidência [da Câmara], com o Pacheco [do Senado] na presidência. Eu não quero escolher presidente. Eu quero manter uma relação civilizada e institucional com quem ganhar as eleições nas duas Casas. Não é o presidente da Câmara que precisa do presidente da República. É o presidente da República que precisa do presidente da Câmara”, acrescentou.