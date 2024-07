Governador do DF entrega obra de R$ 17 milhões no Guará II Investimento contou com pavimentação, drenagem e sinalização de vias; governo também pretende construir praças em quadras Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 25/07/2024 - 11h45 (Atualizado em 25/07/2024 - 11h45 ) ‌



Investimento de obras foram de R$ 17 milhões Renato Alves/Agência Brasília - 25.07.202

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, entregou nesta quinta-feira (25) as obras de pavimentação e drenagem nas quadras QEs 38, 44, 48, 50, 52, 54, 56 e 58 do Guará II. As obras eram aguardadas há mais de uma década pelos moradores e comerciantes e contam com estacionamentos, drenagem pluvial, bocas de lobo e sinalização das vias. Ao todo, o investimento foi de R$ 17 milhões.

Em discurso, Ibaneis destacou que o trabalho, realizado pela Terracap (Companhia Imobiliária de Brasília), é “muito importante para o desenvolvimento econômico e social do DF”. “São grandes melhorias que estamos entregando. Eu tenho um carinho enorme pelo Guará, conheço bem a cidade porque morei aqui na minha juventude e quando me casei. E sei que as pessoas que moram aqui têm um carinho enorme pelo lugar”, destacou Ibaneis.

Ao todo, foram instalados 116 bocas de lobo, 8,6 mil quilômetros de pavimentação, mais de 70 estacionamentos, além do meio-fio e sinalização das vias. Além dessa obra, a Terracap reforça que nos últimos anos investiu outros R$ 9 milhões em serviços de infraestrutura nas mesmas quadras.

Presidente da Terracap, Izídio Santos adiantou que a Companhia pretende construir também praças nas regiões administrativas. “Queremos trazer cerca de 11 praças para a região, que estão em fase de planejamento para depois passar pela aprovação dos órgãos competentes, mas assim que for aprovado, logo essas praças serão entregues para a população”, disse.

Para o deputado federal Gilvan Máximo (Republicanos) as melhorias vão trazer qualidade de vida. “A cidade antes vivia no esquecimento. Hoje, temos muitas melhorias e obras entregues. São mais de R$ 360 milhões de investimento já feitos em todo o Guará, e não é apenas nele que temos obras, mas nos quatro cantos do DF”, afirmou.