Governador do DF passa mal e é internado em hospital na capital do país Ibaneis Rocha espera receber alta hoje ou amanhã cedo; internação foi motivada por infecção no ouvido e sinusite Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 26/11/2024 - 12h10 (Atualizado em 26/11/2024 - 12h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ibaneis foi internado nesta segunda Paulo H. Carvalho/ Agência Brasília -

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, passou mal nesta segunda-feira (25) e precisou ser internado no hospital. Segundo informado pelo chefe do Palácio do Buriti ao R7, ele estava com uma gripe forte que evoluiu para uma sinusite e uma infecção no ouvido esquerdo. “Preferi vir ao hospital para agilizar o tratamento. Devo ter alta hoje a tarde ou amanhã cedo”, informou Ibaneis.

Atualmente, a vice-governadora Celina Leão também não está no DF, devido a uma viagem oficial para a China, visitando empresas que fabricam trens para metrô. O R7 aguarda posicionamento da Secretaria de Comunicação do Governo para saber quem está à frente do Buriti na ausência dos dois chefes do Executivo local.