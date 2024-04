Governadores do Sul e Sudeste avaliam como 'positiva' proposta de renegociação de dívidas Governo federal propôs aos estados ampliar vagas no ensino profissionalizante em troca de redução dos juros da dívida

Projeto apresentado busca atender às demandas (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - Arquivo)

Governadores das regiões Sul e Sudeste consideraram "positiva" a proposta do governo federal para permitir que os estados endividados com a União renegociem seus débitos. O encontro aconteceu na manhã desta terça-feira (26) com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que apresentou o projeto aos governantes.

A proposta do governo federal visa possibilitar a renegociação das dívidas estaduais com a União por meio do programa "Juros por Educação", que propõe a redução dos juros mediante investimentos diretos na educação. Essa iniciativa atende à demanda de estados como Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, que enfrentam dificuldades financeiras, representando 90% do total do estoque da dívida federal, estimada em R$ 740 bilhões.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), destacou que estão sendo analisadas novas formas de gestão para os estados superendividados, buscando soluções definitivas para os próximos anos. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), demonstrou esperança em chegar a uma negociação e afirmou que avaliará positivamente as propostas nos próximos meses.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), alertou para a possibilidade de rompimento do pacto federativo caso as dívidas dos estados não sejam renegociadas, enfatizando que a quebra desses estados afetaria o país como um todo.

Proposta do governo

O Programa Juros por Educação, apresentado pela Fazenda, estabelece que a redução permanente da taxa de juros será aplicada caso os estados alcancem as metas de expansão de matrículas no ensino médio técnico até 2030. A proposta prevê a possibilidade de amortização extraordinária do saldo devedor, com redução permanente na taxa de juros e diminuição anual nos contratos.

Todos os estados podem aderir ao programaAs unidades federativas que têm dívidas menores ou não possuem débitos com a União terão acesso prioritário a linhas de financiamento e outras ações de apoio à expansão do ensino médio técnico.

O projeto busca atender às demandas dos estados do Sul e Sudeste, como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, considerando que possuem valores de dívida consolidada líquida (DCL) superiores à receita corrente líquida (RCL), segundo o Painel de Endividamento dos Entes Subnacionais. O projeto oferece diferentes taxas de juros de acordo com o comprometimento dos estados com a ampliação do ensino técnico e médio.