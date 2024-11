Governo afirma ter reduzido 30% do desmatamento na Amazônia e 25,7% no Cerrado em 2024 Gestão apresentou, nesta quarta-feira (6), plano de prevenção e controle do corte de florestas e de incêndios na região de Matopiba Brasília|Plínio Aguiar, do R7, e Caroline Aguiar, da RECORD 06/11/2024 - 19h34 (Atualizado em 06/11/2024 - 22h58 ) twitter

Governo anuncia queda de desmatamento na Amazônia e no Cerrado

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que a taxa de desmatamento na Amazônia é de 6.288 km² em agosto de 2023 a julho de 2024 — uma redução de 30,63% em relação ao período anterior e é a maior queda percentual em 15 anos. Os dados oficiais do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) foram divulgados nesta quarta-feira (6).

Segundo o governo, a taxa de desmatamento no Cerrado para o período é de 8.174 km², o que significa uma redução de 25,7% em relação ao momento anterior e é a menor queda desde 2019. A meta da gestão de Luiz Inácio Lula da Silva é desmatamento zero, em todos os biomas, até 2030.

O Inpe utiliza o sistema Prodes, com imagens de satélites mais precisas — de 10 a 30 metros. Entre agosto de 2023 a julho de 2024, 78% das 70 cidades consideradas prioritárias pelo governo registraram queda do desmatamento. Entre os estados, os que registraram as maiores quedas são: Rondônia (62,5%), Mato Grosso (45,1%), Amazonas (29%) e Pará (28,4%). Apenas Roraima registrou aumento (53,5%).

A cerimônia ia contar com a presença de Lula, mas o presidente não compareceu ao evento. A reportagem apurou que o petista estava reunido com diversos ministros, como Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima) e Fernando Haddad (Fazenda) para tratar da COP29, que ocorre entre os dias 11 e 22 de novembro em Baku, no Azerbaijão.

Lula sofreu um acidente doméstico no dia 19 de outubro, no Palácio da Alvorada. O episódio fez com que ele cancelasse a sua participação na COP29. Agora, a delegação brasileira será chefiada pelo vice-presidente, Geraldo Alckmin. Na reunião, os ministros e o presidente debateram as ações e medidas que deverão ser apresentadas na agenda.

Matopiba

“No Cerrado, houve redução de 76,4% do desmatamento nos estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. A região, conhecida como Matopiba, concentra o desmatamento no bioma”, informou o governo. Os quatro estados apresentaram queda da taxa entre agosto de 2023 a julho de 2024, na comparação com mesmo período anterior.

O governo informou que a redução na Bahia foi de 63%, seguida de Maranhão (15%), Piauí (10%) e Tocantins (9%). Na cerimônia, a gestão federal assinou o pacto para prevenção e controle do desmatamento e de incêndios no Cerrado na região de Matopiba.

“A parceria busca aumentar a atuação coletiva para identificar e aplicar sanções ao desmatamento ilegal em imóveis rurais da região, além de aprimorar as regras e processos para garantir transparência, compartilhamento de informações e formulação de estratégia para a conservação da água e dos ativos florestais de vegetação nativa nos diferentes ecossistemas do Cerrado no Matopiba”, diz o governo.