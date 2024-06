Governo anuncia investimento de R$ 300 milhões para construção de cisternas

Alto contraste

Programa vai contemplar os nove estados da região (Fernando Frazão/ Agência Brasil)

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social anunciou nesta segunda-feira (10) o investimento de quase R$ 300 milhões para a contratação de mais de 42 mil cisternas em estados do Nordeste . A contratação foi firmada por meio do convênio com o Consórcio Nordeste. Segundo a pasta, são 39 mil tecnologias de acesso à água para consumo humano, com capacidade de armazenamento de até 16 litros. Além da parte da União, R$ 12 milhões em investimentos foram feitos de contrapartida dos estados.

Além das cisternas comuns, serão instalados sistemas para produção de alimentos e para consumo animal. A pasta informou que o programa tem por objetivo promover “dignidade, saúde, segurança alimentar e melhores condições de vida” para a população do semiárido.

No ano passado, quando o programa foi retomado, 62,7 mil unidades foram contratadas, sendo 58,2 mil para o semiárido e as demais para a região amazônica, informou o governo. Desde o início do programa, foram instaladas mais de 1,1 milhão de cisternas para o consumo humano no país.

A previsão é de que 221 mil cisternas sejam contratadas até 2026. Na região amazônica, o governo espera que o programa beneficie 4.625 famílias rurais de baixa renda a partir de recursos do Fundo Amazônia.

“Os moradores das áreas atendidas poderão captar e armazenar água da chuva, a ser filtrada para consumo próprio e também para produção de alimentos por meio de atividades produtivas sustentáveis”, informou a pasta.