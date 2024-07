Brasília |Giovana Cardoso, do R7, em Brasília

Governo anuncia parceria com programa global para descarbonização da indústria Segundo o governo federal, o Brasil será o primeiro país a receber apoio do Acelerador de Transição Industrial

Programa vai aprimorar projetos com foco na descarbonização Marcelo Camargo/ Agência Brasil

O MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) anunciou nesta quarta-feira (17) uma parceria com o programa ITA (Acelerador de Transição Industrial), que tem por objetivo aprimorar projetos focados na descarbonização da indústria até a COP30. Segundo o governo federal, o Brasil será o primeiro país a receber apoio do programa.

A pasta informou que o ITA vai auxiliar em portfólios de projetos industriais verdes do país, incluindo as necessidades em políticas regulatórias, para criar cadeias de valor de baixas emissões, estimular a demanda por produtos verdes e identificar mecanismos para reduzir o risco do investimento nos projetos.

O Acelerador da Transição Industrial é uma iniciativa global que busca avançar com a descarbonização dos setores industriais e de transporte, responsáveis por altas emissões. O projeto foi lançado em dezembro de 2023, durante a Cúpula Mundial de Ação Climática da COP28, pela Presidência da COP28.

Para os interessados, o ministério indicou que nesta terça-feira começa o prazo para que os desenvolvedores apresentem as principais barreiras para os avanços dos projetos. As contribuições devem ser feitas até setembro pelo site do programa .

“O ITA se concentrará em apoiar empresas brasileiras e internacionais, conectando-as a financiadores e aproveitando os recentes desenvolvimentos de políticas no Brasil, para que seus projetos de descarbonização profunda avancem para a decisões finais de investimento nos próximos dois anos”, afirmou diretora-executiva do Acelerador de Transição Industrial, Faustine Delasalle.