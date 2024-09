Governo anuncia projeto de diques para contenção de água no RS nesta quarta Previsão é de início ainda em 2024, e obras devem custar R$ 10 bilhões aos cofres públicos Brasília|Do R7 11/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 11/09/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Investimento é de R$ 10 bilhões Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - Arquivo

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, anuncia nesta quarta-feira (10), durante viagem ao Rio Grande do Sul, um projeto de sistema de diques para a contenção de água no estado. As obras estão incluídas no Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e devem custar R$ 10 bilhões.

No anúncio, serão apresentados os formatos de trabalho e a execução da iniciativa, que será feita de forma integrada entre os governos federal e estadual.

A previsão é dar início ao empreendimento ainda neste ano. Dois diques estão com o processo mais adiantado, inclusive com licença ambiental: em Eldorado do Sul e Alvorada, no Arroio Feijó.

Nova secretaria

Além do projeto de contenção de água, o governo vai anunciar um balanço das ações realizadas pela Secretaria Extraordinária para a Reconstrução do Rio Grande do Sul, criada depois das enchentes que atingiram o estado. Nesta quarta, a secretaria perde status de ministério.

‌



Com o fim da estrutura, o ministro Paulo Pimenta retorna ao cargo de chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência. As ações de apoio ao RS ficarão a cargo da Casa Civil, com uma nova secretaria extraordinária que foi criada nesta semana e passa a valer na quinta-feira (12).

Essa secretaria será desfeita automaticamente em 20 de dezembro deste ano. O governo federal quer manter um responsável pelas ações no Rio Grande do Sul — a expectativa é que o atual número 2 de Pimenta, Maneco Hassen, assuma a função. Na Casa Civil, a gestão da secretaria deve ficar a cargo da secretária-executiva Miriam Belchior.

‌



Lula critica falta de manutenção em diques

Em agosto, durante uma visita ao estado, o presidente Lula disse que as enchentes registradas em abril deste ano não teriam “ocupado toda a Grande Porto Alegre” se o governo do Rio Grande do Sul e a prefeitura da capital gaúcha tivessem o “cuidado e a responsabilidade” de cuidar dos diques, das bombas e das comportas.

”A verdade nua e crua é que choveu demais. A verdade nua e crua é que teve aquela enxurrada no Vale do Taquari, mas a verdade nua e crua é que se esse estado e essa cidade, essa Grande Porto Alegre, tivesse o cuidado e a responsabilidade de cuidar dos diques antes da chuva, a água não teria ocupado toda a Grande Porto Alegre”, afirmou Lula.

‌



“A gente não pode reclamar da chuva porque é Deus que manda ela e se mandou é porque tinha alguma razão. Mas não era necessário ter feito o que aconteceu na Grande Porto Alegre, na cidade de Porto Alegre. Porque se tivessem cuidado direitinho das comportas, dos diques, das bombas, não teria problema de água. É importante dizer essas coisas para que o pessoal saiba definitivamente o que aconteceu”, acrescentou.

Um documento divulgado pelo Senge-RS (Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul) aponta que a falta de manutenção e atualização das casas de bombas e comportas de Porto Alegre contribuíram para a extensão das enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul. O sistema de proteção da capital gaúcha tem cerca de 60 quilômetros de diques, sendo 23 casas de bombas, que também têm comportas.