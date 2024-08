Governo autoriza venda de passagens para aeroporto de Porto Alegre a partir desta sexta Os voos comerciais serão retomados a partir de 21 de outubro; estrutura estava fechada em razão das enchentes e das chuvas Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 09/08/2024 - 09h45 (Atualizado em 09/08/2024 - 09h45 ) ‌



Voos no Salgado Filho começam em 21 de outubro Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini - 02.08.2024

O governo federal informou, nesta sexta-feira (9), que o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre (RS), vai voltar a receber voos comerciais a partir de 21 de outubro. Dessa forma, a venda de bilhetes aéreos está autorizada a partir desta sexta-feira (9). A previsão é de que a estrutura possa operar em 100% de sua capacidade a partir de 16 de dezembro, segundo a concessionária.

De acordo com o comunicado, a retomada vai se dar de forma gradual, com 128 diários, entre pousos e decolagens, que serão operados das 8h às 22h. Antes do fechamento temporário, em decorrência das enchentes e chuvas que devastaram o estado, o aeroporto recebia voos de seis diferentes empresas. “A distribuição dos slots, horários de chegada e partida, para as empresas aéreas será realizada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e servirá para indicar quantos voos cada empresa aérea poderá realizar inicialmente”, diz.

As enchentes e chuvas que devastaram o Rio Grande do Sul no primeiro semestre ano deixaram a pista do aeroporto submersa por 23 dias. Agora, a capacidade do terminal de receber aeronaves foi retomada, assim como obras necessárias para o funcionamento das operações. Além da pista de pouso e decolagem, pistas de táxi e pátio de aeronaves estão incluídos no processo de reabilitação do aeroporto.

“A fase 1, de limpeza e avaliação de danos, já foi concluída. Na fase 2, prevista para encerrar em outubro, será feita a recuperação das áreas necessárias para a retomada da operação de pouso e decolagem afetadas. São 1,3 mil metros de extensão (equivalente a 60 mil metros quadrados), da pista de pouso e decolagem; 20 mil metros quadrados, do Pátio 1, local onde as aeronaves ficam estacionadas e a taxilane do Pátio 1 (Posições 06 a 011, equivalente a 20 mil metros quadrados)”, diz o governo.

Já a fase 3, de recuperação, terá início em outubro nas áreas em que não houver movimentação de aeronaves. Dessa forma, a operação de pousos e decolagens não vai sofrer interferência. Nessa etapa, está prevista a recuperação de 1,2 mil metros quadrados de extensão. Também será feita a fresagem do pavimento, preparando-o para receber recapeamento ou reconstrução em pavimento flexível, dependendo do local.

“Nós estamos autorizando, a partir desta sexta, a retomada da venda das passagens aéreas para o estado do Rio Grande do Sul, para o Aeroporto Salgado Filho. Serão 128 voos diários, o equivalente a mais de 900 voos semanais, o que equivale a mais de 3 mil voos por mês. Então isso vai, sem dúvida alguma, acelerar a retomada da economia do Estado”, afirmou o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.