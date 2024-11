Governo chama influenciadores para discutir o uso de celulares por crianças e adolescentes Reunião será realizada nesta segunda-feira (11) na sede do Ministério da Justiça e Segurança Pública com ao menos 25 influenciadores Brasília|Natália MartinsOpens in new window 10/11/2024 - 13h30 (Atualizado em 10/11/2024 - 14h00 ) twitter

Governo quer criar ambiente virtual mais seguro a crianças e adolescentes Reprodução/RECORD

O Ministério da Justiça e Segurança Pública vai promover uma reunião nesta segunda-feira (11) com ao menos 25 influenciadores digitais para debater sobre a construção de um ambiente virtual mais seguro para crianças e adolescentes.

Segundo a pasta, o encontro tem como objetivo evidenciar a necessidade de atuação conjunta entre governo, sociedade civil, produtores de conteúdo para a internet e representantes das redes sociais para proteger o público infantojuvenil na internet.

Entre as presenças confirmadas, estão: Armando Colussi, Cecília Dassi, Cris e Paulo Coimbra, Eduarda Duarte, Erick Clepton, Fernando Fernandes, Hallison Paz, Januária Alves, Jooj Natu, Juliana Braga, Lua Barros, Luiza Brunet, Márcia Tosin, Mariana Fulfaro, Natália Bastos, Rosilene Costa, Tadeu França, Sheylli Caleffi, Shirley Hilgert e Yasmin Garcez.

Serão duas rodas de conversa sobre educação midiática, controle parental e segurança digital e uma visita ao Laboratório de Operações Cibernéticas, área do ministério voltada à prevenção e investigação de crimes virtuais no país.

No evento, também haverá uma mesa de discussão sobre políticas públicas do governo com representantes da Secretaria de Articulação e Monitoramento de Políticas Sociais da Casa Civil, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Polícia Federal.

Segundo o governo, o objetivo das discussões é “estimular os influenciadores a produzirem e ajudarem a espalhar conteúdos mais construtivos, com informações sobre como usar as ferramentas de controle parental, e a oferecerem dicas práticas sobre identificação dos primeiros sinais de problemas de saúde mental, como depressão, vícios ou até mesmo de envolvimento com grupos radicais".

O encerramento do evento contará com a presença do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e da diretora de Direitos Digitais da pasta, Nathalie Fragoso.