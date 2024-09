Governo cria fundo de investimento para apoiar educação, segurança e saúde Fundo Nacional de Investimento em Infraestrutura Social terá o BNDES como agente financeiro Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 30/08/2024 - 08h21 (Atualizado em 30/08/2024 - 10h29 ) ‌



Fundo será aplicado em áreas de interesse social Andre Borges/Agência Brasília/Arquivo

Um decreto publicado no Diário Oficial da União nesta sexta-feira (30) institui o Fundo Nacional de Investimento em Infraestrutura Social (FIIS), cujo objetivo é financiar ações nas áreas de segurança, saúde e educação. O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) será o agente financeiro responsável pelo fundo e também integrará o comitê gestor dos recursos, que também contará com ministérios. A coordenação do comitê ficará a cargo da Casa Civil.

Os recursos do FIIS poderão ser aplicados nas seguintes áreas:

Universalização da Educação: Educação infantil, educação fundamental e ensino médio.

Educação infantil, educação fundamental e ensino médio. Saúde Pública: Atenção à saúde pública primária e saúde especializada.

Atenção à saúde pública primária e saúde especializada. Segurança Pública: Melhoria da gestão e prevenção na segurança pública.

Melhoria da gestão e prevenção na segurança pública. Outras Atividades de Interesse Social

Os investimentos não reembolsáveis estarão limitados às áreas definidas no decreto e estarão sujeitos à disponibilidade orçamentária.

Comitê Gestor

O regimento interno do Comitê Gestor será elaborado e publicado pela Casa Civil no prazo de 60 dias a partir da instalação do comitê. A participação no comitê será considerada prestação de serviço público relevante e não será remunerada.

‌



O Comitê Gestor será composto pelos seguintes órgãos e entidades:

Casa Civil , que será o coordenador do Comitê;

, que será o coordenador do Comitê; Ministério da Educação ;

; Ministério da Fazenda ;

; Ministério da Justiça e Segurança Pública ;

; Ministério da Saúde ;

; BNDES.

Os membros do comitê se reunirão semanalmente ou em caráter extraordinário, conforme estabelecido no regimento interno. O grupo poderá também convidar representantes de outros órgãos e entidades, tanto públicas quanto privadas, e especialistas de notório conhecimento para participar das reuniões.