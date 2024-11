Governo cria Semana Nacional de Prevenção a Acidentes com Motociclistas Segundo o Ministério da Saúde, os homens são as principais vítimas fatais de acidentes de trânsito que envolvem motos Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 18/10/2024 - 10h26 (Atualizado em 18/10/2024 - 11h20 ) twitter

Dia do Motociclista será comemorado em julhoi Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo

O governo federal publicou no Diário Oficial da União desta sexta-feira (18) a lei que cria a Semana Nacional de Prevenção a Acidentes com Motociclistas, a ser realizada todos os anos na semana do dia 27 de julho. Nesta data, também passa a ser comemorado o Dia Nacional do Motociclista. Segundo dados do Ministério da Saúde do ano passado, a taxa de internação deste grupo teve a maior alta em 10 anos.

O evento vai chamar a atenção para a segurança dos motociclistas em todo o país. Segundo o Registro Nacional de Veículos Automotores, a quantidade de motocicletas no trânsito brasileiro, em setembro deste ano, era de 34 milhões, ou 22% do total de veículos no país.

O Ministério da Saúde também alerta que a mudança do cenário de acidentes só ocorrerá com um esforço conjunto entre o governo, motociclistas e a sociedade. Além disso, a pasta reforça práticas de segurança que podem evitar lesões ou mortes, como o uso de capacete e vestimenta apropriada.

Vítimas

O relatório “Cenário Brasileiro das Lesões de Motociclistas no Trânsito”, divulgado no ano passado, mostra que 8 em cada 10 vítimas fatais de acidentes de moto são homens. Um dos fatores que podem explicar esse índice é que, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, 16,8% dos condutores masculinos não usam o capacete com regularidade.

Ainda segundo o estudo, de 2014 a 2019, a taxa de mortalidade de motociclistas estava em queda e só aumentou uma única vez, passando de 5,8 por 100 mil habitantes em 2016 para 5,9 em 2017. Entretanto, de 2019 para 2020, registrou-se a maior alta desde 2012, passando de 5,3 por 100 mil habitantes em 2019 para 5,7 em 2020.