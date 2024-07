Governo declara emergência zoossanitária no RS em função da doença de Newcastle Enfermidade é causada por vírus e último registro no Brasil tinha sido em 2006; caso ocorreu no município de Anta Gorda Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 19/07/2024 - 09h47 (Atualizado em 19/07/2024 - 09h47 ) ‌



Granja fica em Anta Gorda, no Rio Grande do Sul Agência Brasil - arquivo

O Ministério da Agricultura e Pecuária publicou, nesta sexta-feira (19), uma portaria que declara estado de emergência zoosanitária no Rio Grande do Sul. A medida, que tem duração de 90 dias, ocorre em função da detecção da infecção pelo vírus da doença de Newcastle em aves comerciais, em um município gaúcho.

O foco positivo da doença foi confirmado na última quarta-feira (17), no município de Anta Gorda (RS), pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo, reconhecido como de referência internacional para o diagnóstico da doença. O último registro do vírus no Brasil tinha sido em 2006.

“A declaração de emergência prevê uma vigilância epidemiológica de forma mais ágil com a aplicação dos procedimentos de erradicação do foco estabelecido no Plano de Contingência de Influenza Aviária e doença de Newcastle”, diz a pasta. Entre as ações previstas no plano, estão sacrifícios ou abate de todas as aves onde o foco foi confirmado, limpeza e desinfecção do local, adoção de medidas de biosseguridade, demarcação de zonas de proteção e vigilância em todas as propriedades existentes no raio de 10km, definição de barreiras sanitárias, entre outras.

De acordo com o ministério, chefiado pelo ministro Carlos Fávaro, a “população não deve se preocupar e pode continuar consumindo carne de frango e ovos, inclusive da própria região afetada”. A pasta reforça que o “consumo de produtos avícolas inspecionados pelo Serviço Veterinário Oficial (SVO) permanecem seguros e sem contraindicações”.

A doença de Newcastle é causada pelo vírus paramixovírus aviário sorotipo 1 (APMV-1) e afeta aves domésticas e silvestres. Os animais infectados apresentam sinais respiratórios, frequentemente seguidos por manifestações nervosas, diarreia e edema da cabeça. Os últimos casos confirmados no Brasil ocorreram em 2006 e em aves de subsistência, nos estados do Amazonas, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. A doença é altamente contagiosa.