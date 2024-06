Governo do DF abre licitação para que Hospital de São Sebastião seja construído Investimento é de R$ 180 milhões e vai ser publicado no DODF desta sexta

Hospital será construído no Alto Mangueiral Geovana Albuquerque/Geovana Albuquerque/Agência Brasília - 03.03.2024

O GDF (Governo do Distrito Federal) vai abrir licitação para a construção do Hospital Regional de São Sebastião, no Alto Mangueiral. O aviso para contratação da empresa que vai executar a obra vai ser publicado no DODF (Diário Oficial do DF) nesta sexta-feira (28). O investimento é de R$ 180 milhões.

Em uma rede social, o governador Ibaneis Rocha afirmou que o hospital vai garantir o atendimento aos moradores da região, de modo que eles não precisem se deslocar para outra cidade. “Nosso governo sabe da necessidade de ampliar a rede de saúde pública do DF e vamos avançar com a construção de novos hospitais em regiões que precisam muito, para atender aqueles que estão na ponta”, alega. Confira abaixo:

Amanhã vamos publicar no DODF a licitação de mais um hospital: dessa vez é o de São Sebastião, no Alto Mangueiral.



A obra contará com um investimento de R$ 180 milhões. Além disso, garantirá um atendimento mais próximo para os moradores da região, sem a necessidade de pacientes… — Ibaneis Rocha (@IbaneisOficial) June 27, 2024

A Novacap é a responsável pela licitação, que visa contratar a empresa ou consórcio que vai elaborar os projetos básico e executivo de arquitetura e engenharia, além de obter as licenças e outras aprovações e execução da obra. A licitação está marcada para 30 de setembro, às 9h, e as informações estão no site do órgão.

Inaugura estacionamento

O GDF (Governo do DF) inaugurou nesta quinta-feira (27) um estacionamento público no SIG (Setor de Indústrias Gráficas), que deve beneficiar a população que frequenta o TJDFT (Tribunal de Justiça do DF e dos Territórios) e MPDFT (Ministério Público do DF e Territórios). Foram entregues 257 novas vagas que foram construídas em 90 dias, com um custo de R$ 8 milhões.

O governador Ibaneis Rocha participou da inauguração e afirmou que a construção já era discutida desde 2013 e que a demanda é de duas mil vagas, mas que essa quantidade ainda não pode ser entregue por questões logísticas. Ele disse que o estacionamento entregue vai atender a população, que precisa de espaço.

O vice-presidente do TJDFT, desembargador Roberval Belinati, reforça a necessidade de mais vagas no local, visto que o tribunal recebe cerca de 1.500 pessoas por dia. “Essas vagas vão facilitar a vida das pessoas que vêm”, declara.

Fernando Leite, presidente da Novacap, esclarece que o objetivo principal é “melhorar a qualidade de vida das pessoas”. Ele explica que a a obra incluiu o processo de drenagem da área, construção de 3 mil metros quadrados de calçada e instalação de iluminação.

O estacionamento ocupa uma área pública de 8 mil metros quadrados, adjacente à poligonal do parque da Cidade. A implantação de obras teve início em 26 de fevereiro deste ano.