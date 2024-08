Governo do DF começa a vender bilhete avulso para ônibus a partir desta quinta Transição para sistema sem compra de passagens com dinheiro físico começou em julho Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 14/08/2024 - 20h47 (Atualizado em 14/08/2024 - 21h16 ) ‌



Bilhetes avulsos são de uso único Paulo H. Carvalho/Agência Brasília - Arquivo

O GDF (Governo do DF) vai começar a vender nesta quinta-feira (15) bilhetes avulsos , com código de acesso de QR Code, para passageiros que utilizam transporte público , mas não querem usar o cartão de transporte ou de bancos. São três valores disponíveis de bilhetes que correspondem às tarifas diferentes: R$2,70, R$3,80 e R$5,50.

Não é preciso cadastro para a compra dos bilhetes, que serão vendidos nos pontos de recarga do Cartão Mobilidade, terminais rodoviários, estações do BRT, unidades do Na Hora de Brazlândia, Ceilândia, Gama, Riacho Fundo e Taguatinga. Todos os locais de venda podem ser conferidos neste link .

Para utilizar o bilhete, o passageiro precisa aproximar o QR Code no validador do ônibus para poder passar pela catraca. Ele não dá direito à integração, podendo ser usado uma única vez. A integração, que permite até três acessos com o pagamento de uma tarifa em um período de três horas, só é possível com o Cartão Mobilidade ou o Vale-Transporte.

O secretário da pasta, Zeno Gonçalves, explica a dinâmica do uso. “É importante que o passageiro saiba o valor da tarifa da linha que ele vai embarcar, pois o bilhete avulso vale apenas para um acesso e não há possibilidade de troco. Ou ele pode adquirir mais de um bilhete em diferentes valores e usar aquele que corresponder ao valor da passagem da linha que ele for viajar”, detalha.

Gonçalves conta que a emissão do Cartão Mobilidade subiu 13% de junho para julho, e a recarga PIX representa 53% das operações de compra de crédito.