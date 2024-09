Governo do DF decreta ponto facultativo nesta sexta-feira (6) Decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial do DF na noite desta terça Brasília|Thays Martins, do R7, em Brasília 04/09/2024 - 00h09 (Atualizado em 04/09/2024 - 00h18 ) ‌



Ponto facultativo será na sexta-feira Antônio Cruz/ Agência Brasil

O governador Ibaneis Rocha (MDB) decretou ponto facultativo no Distrito Federal nesta sexta-feira (6), véspera do 7 de Setembro. O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial do DF na noite desta terça (3).

O ponto facultativo se aplica à administração pública direta e indireta do DF, com exceção das áreas de saúde, segurança, vigilância sanitária, fiscalização tributária, comunicação, assistência social, fiscalização de proteção urbanística, fiscalização do consumidor, de limpeza urbana, fiscalização de transporte.

As unidades responsáveis por atendimentos essenciais aos cidadãos também deverão manter escalas de modo a garantir a prestação ininterrupta dos serviços.

7 de Setembro

A comemoração do Dia da Independência do Brasil terá o tradicional desfile na Esplanada dos Ministérios. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará presente. O início do desfile está previsto para 8h45.

‌



Veja a programação

6h-6h30 - Chegada e concentração das tropas

6h20 - Abertura do acesso do público às arquibancadas

‌



8h10 - Término da concentração na Praça dos Três Poderes dos alunos que irão desfilar, e, no acesso L do Palácio da Justiça, dos atletas olímpicos que desfilarão

8h45 - Chegada do presidente Lula na Via N1 e Revista às tropas

‌



9h- Início do desfile: recepção do presidente, ocupação da Tribuna e Honras Militares

9h08 - Hino Nacional e Hino Nacional da Independência

9h15 - Apresentação do Comandante do Desfile Cívico ao presidente

9h15 - Abertura do desfile

10h11 - Desfile motorizado

10h26 - Apresentação da Pirâmide Humana do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília

10h30- Apresentação da esquadrilha da Fumaça