Governo do DF entrega documento que regulariza terreno do Sesc do Guará Concessão de Direito Real de Uso foi entregue nesta quarta pelo governador Ibaneis Rocha Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 31/07/2024 - 11h53 (Atualizado em 31/07/2024 - 11h56 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Concessão foi entregue na manhã desta quarta Renato Alves/Agência Brasília. - 31.07.

O Governo do Distrito Federal entregou nesta quarta-feira (31) a CDRU (Concessão de Direito Real de Uso) ao Sesc do Guará. A medida é uma garantia definitiva ao Sesc que atuava com documento provisório há mais de 25 anos no espaço cedido, inicialmente, pelo Clube de Regatas do Guará. Segundo o governador Ibaneis Rocha, a concessão traz segurança jurídica à unidade.

“Nós estamos com uma parceria muito forte com a Fecomércio (Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo) e com o sistema S como um todo. Eles têm uma colaboração muito grande junto à sociedade do Distrito Federal, prestando vários serviços e levando muita coisa importante para a população”, disse.

Desde a inauguração, o SESC do Guará atende em média 25 mil pessoas por mês e conta com mais de 4 mil alunos matriculados em diversas modalidades esportivas. A unidade oferece programação de esporte, lazer, serviços sociais, psicologia, nutrição e acesso à cultura.

Para o presidente da Fecomércio, José Aparecido, a regularização do espaço é uma grande vitória. “Estamos extremamente satisfeitos com a assinatura da concessão e a preferência de compra. Isso nos dá segurança para realizar investimentos significativos na modernização da unidade. É, sem dúvidas, um passo importante para ampliar e aprimorar os serviços oferecidos à comunidade do Guará e região, que merece instalações com alto padrão de qualidade”, disse.

Publicidade

Diretor regional do Sesc do Guará, Valcides de Araújo Silva, avalia que a regularização permite um projeto de modernização efetiva do local. “O que a gente tem feito aqui basicamente são pequenas reformas e manutenção do espaço, mas agora, com a concessão, teremos tranquilidade de implementar um projeto de infraestrutura efetiva para o Sesc do Guará. Pretendemos construir um ginásio, reformar os prédios e aumentar as instalações para crescer nossa capacidade de atendimento”, detalhou.

Atualmente o Sesc atende cerca de 1,5 mil pessoas por dia. Valcides conta que o número praticamente duplicou em relação ao ano passado depois das pequenas intervenções feitas pela direção.

“Partindo desse princípio, a gente acredita que esse número, quando a unidade estiver já reforçada com mais estrutura, vamos conseguir ampliar mais uma vez, chegando a 2,5 mil ou 3 mil visitantes”, disse.